·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ç¡È°û¼ò±¿Å¾¡É¡¡²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¤òÂáÊá¡¡6ÇÜ¶á¤¯¤Î¥¢¥ë¥³ー¥ë¸¡½Ð¡¡
27Æü¡¢Ê¡²¬¸©ÂçÀî»Ô¤Ç¼ò¤ò°û¤ó¤Ç·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤¿¤È¤·¤Æ53ºÐ¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
27Æü¸á¸å10»þÈ¾¤´¤í¡¢ÂçÀî»Ô¸þÅç¤Î¹ñÆ»¤Ç¥Ñ¥È¥íー¥ëÃæ¤Î·Ù»¡´±¤¬¸òº¹ÅÀ¤ÇµÞÈ¯¿Ê¤¹¤ë¤Ê¤ÉÉÔ¿³¤Ê±¿Å¾¤ò¤¹¤ë·Ú¾èÍÑ¼Ö¤òÈ¯¸«¤·¡¢Ää»ß¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¤Î¸Æµ¤¤«¤é´ð½àÃÍ¤Î6ÇÜ¶á¤¯¤Î¥¢¥ë¥³ー¥ë¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¡¢·Ù»¡¤ÏÃË¤ò¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÀî»Ô²¼Ì¶ÅÄ¸ý¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦ÅÄÃæ±ÑµªÍÆµ¿¼Ô¡Ê53¡Ë¤Ç·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¡ÖÀî±è¤¤¤ÇÄà¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢500¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î´Ì¥Óー¥ë¤ò1ËÜ°û¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ÈÏÃ¤·ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£