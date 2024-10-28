°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ô£É£Í£Å¡¤¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸áÁ°£µ»þ£²£°Ê¬¡Ë¤Ï£²£¸Æü¡¢£²£·Æü¤ËÅêÉ¼¡¢Â¨Æü³«É¼¤µ¤ì¤¿Âè£µ£°²ó½°±¡Áª¤ÎÁ´µÄÀÊ¤¬³ÎÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£

¡¡Áí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡ÖÀè¤Û¤É¤¹¤Ù¤Æ¤ÎµÄÀÊ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÍ¿ÅÞ¤Ç£²£±£µµÄÀÊ¡¢ÌîÅÞ¤¬£²£³£µµÄÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£

¡¡°Â½»¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÀÐÇËÁíÍý¤¬¾¡ÇÔ¥é¥¤¥ó¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¸ø¤Ç¤Î²áÈ¾¿ô¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤¬¤½¤ÎÌÜÉ¸¤òÂç¤­¤¯²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£²áÈ¾¿ô¤Ï£²£³£³µÄÀÊ¤À¤¬¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤Ï£±£¹£±µÄÀÊ¡¢¸øÌÀÅÞ¤Ï£²£´µÄÀÊ¤Ç¤¹¡£ÁªµóÁ°¤Î£²£¸£¸¤«¤éÂçÉý¤Ë¸º¤é¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Èó¸øÇ§µÄ°÷¤òÆþ¤ì¤Æ¤â²áÈ¾¿ô¤Ë¤ÏÆÏ¤­¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£