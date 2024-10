Google Playストアのポイントサービス「Play Points」にてゴールド会員以上ならDisney+やHuluが最大1年無料に!

Googleは24日(現地時間)、同社がアプリやゲーム、動画、電子書籍などのコンテンツ配信マーケット「Google Play ストア」にて提供しているポイントプログラム「Google Play Points」における「VIP体験」として新たにステータスが「ゴールド」または「プラチナ」、「ダイヤモンド」の会員では動画配信サービス「Disney+」と「Hulu」のサブスクリプションが2024年10月24日(木)より無料で利用できるようになると発表しています。

ステータス 必要なポイント数 100円ごとに貯まるポイント数 その他の特典 ブロンズ 0〜249 1ポイント ・毎月のイベントでの書籍のポイント増量 シルバー 250〜999 1.25ポイント ・シルバーのウィークリー リワード

・毎月のイベントでの書籍のポイント増量 ゴールド 1,000〜3,999 1.50ポイント ・ゴールドのウィークリー リワード

・毎月のイベントでの書籍のポイント増量 プラチナ 4,000〜14,999 1.75ポイント ・プラチナのウィークリー リワード

・毎月のイベントでの書籍のポイント増量

・プレミアム サポート ダイヤモンド 15,000ポイント以上 2ポイント ・ダイヤモンドのウィークリー リワード

・毎月のイベントでの書籍のポイント増量

・プレミアム サポート

提供される国・地域はDisney+が日本をはじめとしてアメリカおよびドイツ、イタリア、スペイン、イギリス、台湾、Huluはアメリカのみで、例えば、アメリカではゴールド会員がDisney+ Basic(広告付き)を6カ月とHulu(広告付き)を6カ月、プラチナ会員がDisney+ Basic(広告付き)を9カ月とHulu(広告付き)を9カ月、ダイヤモンド会員がDisney+ Basic(広告付き)を1年間とHulu(広告付き)を1年間となっています。ただし、どちらも先着順で特典の付与上限に達した場合に終了するとしており、同社では「特典はすぐに終了するため、お早めにご利用ください。」とお知らせしています。また特典は国・地域によって異なるため、利用可能な特典を確認するには、Google Play Pointsのホームにある「特典」タブ( https://play.google.com/store/points/perks )から確認するように案内しています。Google Play PointsはGoogle Play ストアにてアプリおよびゲームなどで一定料金を支払うことによって一定のPlayポイント(以下、ポイント)がもらえるポイントプログラムで、ポイントはGoogle Play ストア内で利用できる「Google Play クレジット」やアプリおよびゲーム内の限定アイテムなどと交換でき、2018年9月より提供されます。また1年ごとに貯めたポイントごとに「ステータス」が決まり、ステータスのランクによって特典やポイント還元率などが変わり、ステータスは現在は「ブロンズ」および「シルバー」、「ゴールド」、「プラチナ」、「ダイヤモンド」の5段階あり、Google Play Pointsに登録すると自動的にブロンズとなり、ブロンズでは利用金額100円ごとに1ポイントが貯まります。還元率はシルバーでは100円ごとに1.25ポイント、ゴールドでは100円ごとに1.5ポイント、プラチナでは100円ごとに1.75ポイント、ダイヤモンドでは100円ごとに2ポイントで、シルバー以上では毎週ポイントがもらえる特典「ウィークリー リワード」もあり、各週ごとにシルバーでは最大100ポイント、ゴールドでは最大200ポイント、プラチナでは最大500ポイント、ダイヤモンドでは最大1,000ポイントとなっています。またプラチナとダイヤモンドでは専任のサポート エージェントが迅速に回答してくれる「プレミアム サポート」も利用可能となっています。なお、各ステータスはシルバーでは250ポイント、ゴールドでは1,000ポイント、プラチナでは4,000ポイント、ダイヤモンドでは15,000ポイントを1年間で貯める必要があります。今回、そんなGoogle Play Pointsのゴールド会員以上にVIP体験の特典としてDisney+やHuluのサブスクリプションが利用できるようになったということです。Disney+はディズニーやピクサー、マーベル、スターウォーズ、ナショナルジオグラフィックのストリーミングサービスで、ディズニーとピクサーの「インサイド・ヘッド2」やマーベル・テレビジョンの「アガサ・オール・アロング」などの新作も視聴できるほか、多くの受賞歴のあるクラシックやオリジナル作品を何千本も揃えています。またHuluもFXの「Shōgun」などの話題のドラマから「Futurama」などの人気アニメ、「The Kardashians」などの人気リアリティー番組までのさまざまなヒット作シリーズや受賞歴のあるテレビ番組や映画、Huluのオリジナル作品などが視聴できます。アプリ名:Disney+価格:無料カテゴリー:エンタメ開発者:Disneyバージョン:3.8.1-rc4-2024.10.22Android 要件:5.0 以上Google Play Store:https://play.google.com/store/apps/details?hl=ja&id=com.disney.disneyplusアプリ名:Hulu / フールー 人気ドラマ・映画・アニメなどが見放題価格:無料カテゴリー:エンタメ開発者:HJ Holdingsバージョン:3.20.0Android 要件:Android 7.0 以上Google Play Store:https://play.google.com/store/apps/details?hl=ja&id=jp.happyon.android

記事執筆:memn0ck

