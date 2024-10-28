¡Ú½°µÄ±¡ÁíÁªµó¡¦³«É¼·ë²Ì¡Û¾®Áªµó¶è¡¦°ñ¾ë¸©¡Ê1¶è¡Á7¶è¡ËÅöÁª°ìÍ÷
¡Ú½°±¡Áª2024¡Û¾®Áªµó¶è¡¦°ñ¾ë¸©¡Ê1¶è¡Á7¶è¡ËÅöÁª°ìÍ÷¡Ê06:34¸½ºß¡Ë
°ñ¾ë1¶è¡ÊÎ©¸õÊä¼Ô4¿Í¡Ë¡§¿å¸Í»Ô¡¢³Þ´Ö»Ô¡¢ÃÞÀ¾»Ô¡¢ºùÀî»Ô¡¢¾ëÎ¤Ä®
-----
Èæ¡ËÅÄ½ê¡¡²ÅÆÁ¡§¼«Ì±ÅÞ
¡¡¡¡ÉðÆ£¡¡Í¥»Ò¡§°Ý¿·
¡¡¡¡¹â¶¶¡¡À¿°ìÏº¡§¶¦»ºÅÞ
Åö¡ËÊ¡Åç¡¡¿µý¡§Ìµ½êÂ°
°ñ¾ë2¶è¡ÊÎ©¸õÊä¼Ô4¿Í¡Ë¡§¼¯Åè»Ô¡¢Ä¬Íè»Ô¡¢¿ÀÀ´»Ô¡¢¹ÔÊý»Ô¡¢ËÈÅÄ»Ô¡¢¾®Èþ¶Ì»Ô¡¢°ñ¾ëÄ®¡¢ÂçÀöÄ®
-----
¡¡¡¡Àî°æ¡¡¹¨»Ò¡§¶¦»ºÅÞ
¡¡¡¡º£Â¼¡¡ÉÒ¾¼¡§°Ý¿·
Åö¡Ë³Û²ì¡¡Ê¡»ÖÏº¡§¼«Ì±ÅÞ
¡¡¡¡Âç¹â¡¡¿°ì¡§Ìµ½êÂ°
°ñ¾ë3¶è¡ÊÎ©¸õÊä¼Ô5¿Í¡Ë¡§Î¶¥±ºê»Ô¡¢¼è¼ê»Ô¡¢µíµ×»Ô¡¢¼éÃ«»Ô¡¢°ðÉß»Ô¡¢Èþ±ºÂ¼¡¢°¤¸«Ä®¡¢²ÏÆâÄ®¡¢Íøº¬Ä®
-----
¡¡¡¡³á²¬¡¡Çî¼ù¡§Î©·ûÌ±¼çÅÞ
¡¡¡¡²ÃÀî¡¡ÍµÈþ¡§¤ì¤¤¤ï
Åö¡ËÍÕÍü¡¡¹¯¹°¡§¼«Ì±ÅÞ
¡¡¡¡¶¶¸ý¡¡ÆàÊÝ¡§°Ý¿·
¡¡¡¡ÂçÆâ¡¡µ×Èþ»Ò¡§¶¦»ºÅÞ
°ñ¾ë4¶è¡ÊÎ©¸õÊä¼Ô3¿Í¡Ë¡§¾ïÎ¦ÂÀÅÄ»Ô¡¢¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤«»Ô¡¢¾ïÎ¦ÂçµÜ»Ô¡¢Æá²Ñ»Ô¡¢Âç»ÒÄ®
-----
¡¡¡¡µÈÅÄ¡¡æÆ¡§¶¦»ºÅÞ
Åö¡Ë³á»³¡¡¹°»Ö¡§¼«Ì±ÅÞ
¡¡¡¡ÉðÆ£¡¡Çî¸÷¡§°Ý¿·
°ñ¾ë5¶è¡ÊÎ©¸õÊä¼Ô3¿Í¡Ë¡§ÆüÎ©»Ô¡¢¹âÇë»Ô¡¢ËÌ°ñ¾ë»Ô¡¢Åì³¤Â¼
-----
¡¡¡¡ÀéÍÕ¡¡Ã£É×¡§¶¦»ºÅÞ
Åö¡ËÀõÌî¡¡Å¯¡§¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ
¡¡¡¡ÀÐÀî¡¡¾¼À¯¡§¼«Ì±ÅÞ
°ñ¾ë6¶è¡ÊÎ©¸õÊä¼Ô3¿Í¡Ë¡§ÅÚ±º»Ô¡¢ÀÐ²¬»Ô¡¢¤Ä¤¯¤Ð»Ô¡¢¤«¤¹¤ß¤¬¤¦¤é»Ô¡¢¤Ä¤¯¤Ð¤ß¤é¤¤»Ô
-----
Åö¡ËÀÄ»³¡¡Âç¿Í¡§Î©·ûÌ±¼çÅÞ
¡¡¡¡´ÖµÜ¡¡ÈþÃÎ»Ò¡§¶¦»ºÅÞ
Èæ¡Ë¹ñ¸÷¡¡Ê¸Çµ¡§¼«Ì±ÅÞ
°ñ¾ë7¶è¡ÊÎ©¸õÊä¼Ô2¿Í¡Ë¡§¸Å²Ï»Ô¡¢·ë¾ë»Ô¡¢²¼ºÊ»Ô¡¢¾ïÁí»Ô¡¢ºäÅì»Ô¡¢È¬ÀéÂåÄ®¡¢¸Þ²âÄ®¡¢¶Ä®
-----
Åö¡ËÃæÂ¼¡¡Í¦ÂÀ¡§Ìµ½êÂ°
Èæ¡Ë±Ê²¬¡¡·Ë»Ò¡§¼«Ì±ÅÞ
¢¨µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»áÌ¾¤Î½çÈÖ¤ÏÎ©¸õÊä¤ÎÆÏ¤±½Ð½ç