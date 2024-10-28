¡ÖÀ¯¸¢¸òÂå¤òÄÉµá¡×¼«¸ø¤¬²áÈ¾¿ô³ä¤ê¹þ¤à°ìÊý50µÄÀÊÁý¤ÇÌö¿Ê¤ÎÎ©·û¡¦ÌîÅÄÂåÉ½¤¬À¯¸¢¸òÂå»ëÌî¤Ë³ÆÅÞ¤ÈÂÐÏÃ¤Ø¡¡ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¤¤ç¤¦²ñ¸«¡Ú½°µÄ±¡ÁíÁªµó¡Û
27Æü¤ËÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿½°µÄ±¡Áªµó¤Ï¡¢³«É¼¤Î·ë²Ì¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬Ìö¿Ê¤¹¤ë°ìÊý¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬µÄÀÊ¤òÂç¤¤¯¸º¤é¤·¡¢Í¿ÅÞ¤¬²áÈ¾¿ô¤ò³ä¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÎ¢¶âÌäÂê¤Ê¤É¤Ø¤ÎÈãÈ½¤¬Âç¤¤ÊµÕÉ÷¤È¤Ê¤ê¡¢¸ø¼¨Á°¤Î247µÄÀÊ¤«¤é56¸º¤é¤·¡¢191µÄÀÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Î¢¶âÌäÂê¤ÇÈó¸øÇ§¤È¤·¤¿Ìµ½êÂ°¸õÊä¤ò²Ã¤¨¤Æ¤â¡¢200µÄÀÊ¤ò³ä¤ê¹þ¤àÇÔËÌ¤Ç¤¹¡£
ÀÐÇË¼óÁê¡§
ÂçÊÑ¸·¤·¤¤¾õ¶·¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤è¤¯Ç§¼±¤¤¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£À¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á´¤¯¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¸øÌÀÅÞ¤âÀÐ°æÂåÉ½¤¬ÍîÁª¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸ø¼¨Á°¤«¤é¸º¤é¤·¤Æ24µÄÀÊ¤È¤Ê¤ê¡¢¼«¸øÎ¾ÅÞ¤Ç215µÄÀÊ¤È¡¢²áÈ¾¿ô¤Î233µÄÀÊ¤ò³ä¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÌîÅÞ¤Ç¤Ï¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬¸ø¼¨Á°¤Î98µÄÀÊ¤«¤é148µÄÀÊ¤ÈÂç¤¤¯Áý¤ä¤·¡¢ÌîÅÄÂåÉ½¤Ï¡¢À¯¸¢¸òÂå¤â»ëÌî¤Ë³ÆÅÞ¤ÈÂÐÏÃ¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î©·û¡¦ÌîÅÄÂåÉ½¡§
³ÆÅÞ¤È¤ÎÀ¿°Õ¤¢¤ëÂÐÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼óÈÉ¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬ÅöÁ³¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À¯¸¢¸òÂå¤³¤½ºÇÂç¤ÎÀ¯¼£²þ³×¤È¸À¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ï¡¢¤½¤ì¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÏÂçºå¤Î¾®Áªµó¶è¤Ç¤ÏÁ´¾¡¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢38µÄÀÊ¤ÈÁ´¹ñÅª¤Ë¤Ï¶ìÀï¡£
°ìÊý¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï¸ø¼¨Á°¤Î7µÄÀÊ¤«¤é28µÄÀÊ¤Ø¤ÈÌó4ÇÜ¤ËÀªÎÏ¤ò³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢°Ý¿·¡¦¹ñÌ±¤È¤â¤Ë¡¢¼«¸øÏ¢Î©À¯¸¢¤Ø¤Î»²²Ã¤ÏÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¦»ºÅÞ¤Ï8µÄÀÊ¤È¡¢¸ø¼¨Á°¤«¤é¸º¤é¤·¡¢¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤Ï3µÄÀÊ¤«¤é9µÄÀÊ¤ËÌö¿Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÒÌ±ÅÞ¤Ï1µÄÀÊ¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢»²À¯ÅÞ¤Ï3µÄÀÊ¡¢2023Ç¯·ëÀ®¤µ¤ì¤¿ÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤¬3µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Áªµó·ë²Ì¤ò¼õ¤±¼«Ì±ÅÞ¤Ç¤Ï¡¢¾®ÀôÁªÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤¬ÀÐÇË¼óÁê¤Ë¼Ç¤¤Î°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡¢28Æü¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢¼«¿È¤ÎÀÕÇ¤ÌäÂê¤â´Þ¤á¡¢º£¸å¤ÎÊý¿Ë¤ò¼¨¤¹Í½Äê¤Ç¤¹¡£