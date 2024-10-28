»â»Ê¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿ÈÎÏ»Î¤Ç½é¤á¤ÆÆþËë¡¢ÀµÂå¤¬¾®·ë¤ËÉüµ¢¡Ä¶å½£¾ì½ê¤ÎÈÖÉÕÈ¯É½
¡¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¡Ê£±£±·î£±£°Æü½éÆü¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤ÎÈÖÉÕ¤¬£²£¸Æü¡¢ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡£±²£¹Ë£³Âç´Ø¤ÎÈÖÉÕ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿·Âç´Ø¤ÎÂç¤ÎÎ¤¤ÏÀ¾¤Î£²ÈÖ¼ê¤ËºÂ¤ê¡¢Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£Àè¾ì½ê¤òÁ´µÙ¤·¤¿°ì¿Í²£¹Ë¤Î¾È¥ÎÉÙ»Î¤Ï½Ð¾ì¤Î²ÄÈÝ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¶×ºù¤ÏÅìÂç´Ø¡¢Ë¾ºÎ¶¤ÏÀ¾¤Î£±ÈÖ¼ê¡£Âç±ÉæÆ¤¬´ØÏÆ¤ËÊÖ¤êºé¤¡¢¾®·ë¤ÏÅì¤Ë¼ã¸µ½Õ¡¢À¾¤Ë¸µÂç´Ø¤ÎÀµÂå¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÌá¤Ã¤¿¡£ÀµÂå¤ÏºòÇ¯²Æ¾ì½ê°ÊÍè¤Î»°ÌòÉüµ¢¡£
¡¡¿·ÆþËë¤Ï»â»Ê¡Ê¤·¤·¡Ë¤ÈÄ«¹ÈÎ¶¡Ê¤¢¤µ¤³¤¦¤ê¤å¤¦¡Ë¡£»â»Ê¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿ÈÎÏ»Î¤Ç½é¤á¤ÆÆþËë¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÀéÂåæÆÇÏ¡¢»þ¼ÀÉ÷¡¢¿·ÆþËëÍ¥¾¡·Ð¸³¼Ô¤ÎÂºÉÙ»Î¤¬ºÆÆþËë¡£º¸É¨¤òÄË¤á¤Æ¤¤¤ëÄ«Çµ»³¤Ï½½Î¾¤«¤éËë²¼¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¡£