¡Ö¼óÅÔ·÷Ï¢Â³¶¯Åð¡×¤Ç»È¤ï¤ì¤¿¡È¥·¥°¥Ê¥ë¡É¤Ï¡ÖFBI¤Ç¤â²òÀÏº¤Æñ¡×¡¡¥Æ¥ì¥°¥é¥à¤è¤ê¤â¹âÅÙ¤Ë°Å¹æ²½¡Ä·Ù»¡¤ÏËÜÅö¤Ë¼çÈÈ³Ê¤Þ¤Ç¤¿¤É¤ê¤Ä¤±¤ë¤«¡©
¡Ö¥·¥°¥Ê¥ë¡×¤ò»ÈÍÑ
¡¡¼óÅÔ·÷¤ÇÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¶¯Åð»ö·ï¤Ç¡¢ËöÃ¼¤Î¼Â¹ÔÌò¤ÎÂáÊá¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Â¿¤¯¤¬SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö°Ç¥Ð¥¤¥È¡×¤Ë±þÊç¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢´Î¿´¤Î»Ø¼¨Ìò¤Ê¤É¡¢¼çÈÈ³Ê¤ÎÂáÊá¤Þ¤ÇÅþÃ£¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
¡Ú¼Ì¿¿11Ëç¡ÛÏª½ÐÅÙ¤Î¹â¤¤¡ÈÄ©È¯Åª¤Ê¥É¥ì¥¹¡É¤ò¤Þ¤È¤¦¥Þ¥Ë¥é¤Î¡ÖÈþ¿Í¥Û¥¹¥Æ¥¹¡×¡¡¥ë¥Õ¥£»ö·ï¤ÇÈÈ¿Í¤¿¤Á¤¬ÀøÉúÀè¤Ç¹ëÍ·¤·¤¿¥Ñ¥Ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¤ß¤ë
¡ÖÆüËÜ·Ù»¡¤ÎÁíÎÏ¤òµó¤²¡¢»Ø¼¨Ìò¤ä¼óËÅ¼Ô¤ò°ìÁÝ¤¹¤ë¡×
¡¡·Ù»ëÄ£¤Î¿Æ²ÈÏÂ¿Î·º»öÉôÄ¹¤¬¡¢ºë¶Ì¡¦ÀéÍÕ¡¦¿ÀÆàÀî3¸©·Ù¤È¤Î¹çÆ±ÁÜººËÜÉôÀßÃÖ¤ËºÝ¤·¡¢¤³¤¦Àë¸À¤·¤¿¤Î¤Ï10·î18Æü¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£´ØÏ¢¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë14»ö·ï¤Î¤¦¤Á¡¢25Æü¸½ºß¤Ç11»ö·ï¤Î¼Â¹ÔÌò¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Èà¤é¤ÎÂ¿¤¯¤ÏX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç°Ç¥Ð¥¤¥È¤Ë±þÊç¡£¥ê¥¯¥ë¡¼¥¿¡¼Ìò¤«¤é¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ËÄÌ¿®¥¢¥×¥ê¡Ö¥·¥°¥Ê¥ë¡×¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢»Ø¼¨Ìò¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤â¡¢¤³¤Î¡Ö¥·¥°¥Ê¥ë¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ø¥·¥°¥Ê¥ë¡Ù¤Ï¡¢2013Ç¯¤ËÊÆ¹ñ¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢³«È¯ÃÄÂÎ¤¬³«È¯¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£2013Ç¯¤ËÊÆ¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¶É¡ÊNSA¡Ë¤¬¹Ô¤Ã¤¿¸Ä¿Í¾ðÊó¼ý½¸³èÆ°¤òË½Ïª¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥í¥·¥¢¤ËË´Ì¿¤·¤¿¥¨¥É¥ï¡¼¥É¡¦¥¹¥Î¡¼¥Ç¥ó¸µCIA¿¦°÷¤¬¡¢¥¢¥×¥ê¤ÎÈëÆ¿À¤òÉ¾²Á¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¹ñºÝ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î»³ÅÄÉÒ¹°»á¡Ë
¡¡¤½¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼À¤Î¹â¤µ¤«¤é¡¢2017Ç¯5·î¤«¤é¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¾å±¡µÄ°÷´Ö¤ÎÏ¢Íí¼êÃÊ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¬Ç§²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¸ì¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥¤¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ì¤ÐÅÅÏÃÄ¢¤È¤ÎÆ±´ü¤â²ÄÇ½¤À¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥·¥°¥Ê¥ë¡×¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¡¢ÈëÆ¿À¤Î¹â¤¤ÄÌ¿®¥¢¥×¥ê¤È¤·¤Æ¡Ö¥Æ¥ì¥°¥é¥à¡×¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¥í¥·¥¢½Ð¿È¤Îµ»½Ñ¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥·¥°¥Ê¥ë¡Ù¤ÈÆ±ÍÍ¡¢ÄÌ¿®ÆâÍÆ¤¬¹âÅÙ¤Ê°Å¹æ²½µ»½Ñ¤ÇÊÝ¸î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥Á¥ã¥Ã¥È¤È¤¤¤¦µ¡Ç½¤ò»È¤¤¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¤¹¤ëºÝ¤Ë¥¿¥¤¥Þ¡¼¤òÀßÄê¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ãµî¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡2017Ç¯4·î¡¢¥í¥·¥¢¡¦¥µ¥ó¥¯¥È¥Ú¥Æ¥ë¥Ö¥ë¥¯¤ÎÃÏ²¼Å´¤Ç14¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¼«Çú¥Æ¥í¤Î½àÈ÷ÃÊ³¬¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥°¥é¥à¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÆüËÜ¤Ç¤³¤¦¤·¤¿¥¢¥×¥ê¤¬°ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ï2018Ç¯¤³¤í¡£Ë½ÎÏÃÄ´Ø·¸¼Ô¤äÆÃ¼ìº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤¬´Ø·¸Àè¤äÃç´ÖÆâ¤Ç»ÈÍÑ¤·¡¢ÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿ÄÌ¿®ÆâÍÆ¤ò¾Ãµî¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Éü¸µ¤¬¶Ë¤á¤Æº¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö³Ð¤»¤¤ºÞÌ©Í¢»ö·ï¤ä°ãË¡ÌôÊª¤ÎÇäÇã¡¢¤Þ¤¿¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤ÇÈï³²¼Ô¤«¤é¸½¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¡È¼õ¤±»Ò¡É¤ò¸Û¤¦ºÝ¤Ê¤É¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Î¼Â¹ÔÌò¤òÊá¤Þ¤¨¤Æ¤â¡¢ËÜ´Ý¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¯¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¤òÇÄ°®¤·¤¿¤Î¤Ï¤³¤Îº¢¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¥¢¥×¥ê¤¬°ìµ¤¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢2022¡Á23Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æµ¯¤¤¿¥ë¥Õ¥£»ö·ï¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï¥Æ¥ì¥°¥é¥à¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¹ÔÌò¤é¤«¤é²¡¼ý¤·¤¿¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤Ï¡¢Ê£¿ô¿Í¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¤ÎµÏ¿¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Æ°¾Ãµî¤ÎÀßÄê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·Ù»¡Ä£Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¡¢¤ï¤º¤«¤Ê¼ê³Ý¤«¤ê¤ò¤â¤È¤Ë¡¢·Ù»ëÄ£¤Ïº£Â¼Ëá¿ÍÈï¹ð¤é¡¢¼çÈÈ³Ê¤ÎÂáÊá¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÁÜºº¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç
¡¡¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¡Ø¥·¥°¥Ê¥ë¡Ù¤Ï¡Ø¥Æ¥ì¥°¥é¥à¡Ù¤è¤ê¹âÅÙ¤Ë°Å¹æ²½¤µ¤ì¤¿¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£ÅÐÏ¿¤äÀßÄê¤Ç¥ß¥¹¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¼çÈÈ³Ê¤Þ¤Ç¤¿¤É¤ê¤Ä¤¯¤Î¤Ï¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡¤È¡¢Á°½Ð¤Î»³ÅÄ»á¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢ÊÆÏ¢Ë®ÁÜºº¶É¡ÊFBI¡Ë¤¬¼ê³Ý¤±¤¿»ö·ï¤¬»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖFBI¤¬¤¢¤ëËãÌôÁÈ¿¥¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËöÃ¼¤ÎÇä¿Í¤Ê¤É¤Ï¡¢ÇäÇã¤Ë¥·¥°¥Ê¥ë¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¯¤éÇä¿Í¤òÊá¤Þ¤¨¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Þ¥Û¤ò²òÀÏ¤·¤è¤¦¤È»î¤ß¤Æ¤â¡¢»þ´Ö¤È¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤À¤±¤Ç¼çÈÈ³Ê¤òÆÍ¤»ß¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÁÜºº¤Ï¿Ê¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤ä¤¬¤Æ¡¢ÁÈ¿¥Æâ¤Ç¿®ÍÑ¤Î¤ª¤±¤ë¿Í´Ö¤À¤±¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÆÍ¤»ß¤á¤Þ¤·¤¿¡£FBI¤Ï¤½¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òÀö¤¤½Ð¤·¡¢Ãæ¤Ë¤¤¤¿¿ÍÊª¤ò¶¨ÎÏ¼Ô¤Ë»ÅÎ©¤Æ¾å¤²¡¢¤ª¤È¤êÁÜºº¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼çÈÈ³Ê¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥·¥°¥Ê¥ë¤Î²òÀÏ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê»³ÅÄ»á¡Ë
¡¡¤¹¤Ç¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿30¿ÍÄ¶¤Î¼Â¹ÔÌò¤«¤é¡¢»Ø¼¨Ìò¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÍÎÏ¤Ê¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬ºÇÍ¥Àè¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÈ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢»Ø¼¨Ìò¤¬»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡Ö¿¥ÅÄ¿®Ä¹¡×¡Ö²ÆÌÜÞûÀÐ¡×¡ÖÀÖÀ¾¡×¤Ê¤É¡¢30¶á¤¯¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¹çÆ±ÁÜººËÜÉô¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Õ¥©¥ì¥ó¥¸¥Ã¥¯¡ÊÅÅ»Ò´Õ¼±¡Ë¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ë¥Õ¥£»ö·ï¤Ç¾Ãµî¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÉü¸µ¤·¤¿¡¢·Ù»ëÄ£¤ÎÁÜºº»Ù±çÊ¬ÀÏ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦µ¼Ô¡Ë
¡¡¾ÜºÙ¤Ê²òÀÏ¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¼çÈÈ¤Ï¤É¤³¤ËÂ©¤òÀø¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£»³ÅÄ»á¤Ï¤³¤¦¸«¤ë¡£
¡Ö¥ë¥Õ¥£»ö·ï¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢¤¹¤°¤Ë³¤³°¤òÁÛÁü¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÄäÅÅ¤â¤Ê¤¯¡¢ÄÌ¿®´Ä¶¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤Ç¡¢¶¯Åð¤¹¤ë¸½¾ì¤ò²¼¸«¤·¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¡½¡½»ä¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÁÜººÅö¶É¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥ë¥Õ¥£¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤Ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ËÄ¹´üÀøÉú¤¹¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢ÀäÂÐ¤ËÊá¤Þ¤é¤Ê¤¤¡á¼«Ê¬¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼«¿®¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Æ²¡¹¤È¹ñÆâ¡¢¤½¤ì¤âÅÔ²ñ¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ë¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
Ëü¤¬°ì¡¢Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤é¡Ä
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢¶¯Åð¤Î¡Ö²¼¸«¡×¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁÜºº¤Ç¤Ï¡¢»ö·ïÁ°¤Ë¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¶È¼Ô¤òÁõ¤Ã¤ÆÂÐ¾Ý²È²°¤Ë½Ð¸þ¤¡¢¤½¤ì¤È¤Ê¤¯²ÈÂ²¹½À®¤ä¡¢²È¤Ë¤¤¤ë»þ´ÖÂÓ¤òÊ¹¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»³ÅÄ»á¤Ï¤½¤Î²ÄÇ½À¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÁ°¤Ë¡¢¶¯Åð¤ò¤Ï¤¿¤é¤¤¤¿ÃË2¿Í¤ò¼èºà¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²¿ÅÙ¤â·ºÌ³½ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¹¤¯¤È·ºÌ³½êÆâ¤Ç¤Ï¡Ø¿·½É¶è¤Î¤¢¤½¤³¤Î²È¡Ù¡ØÀ¤ÅÄÃ«¶è¤Ê¤é¤³¤³¡Ù¤È¡¢Àµ³Î¤Ê¾ì½ê¤òÆÃÄê¤·¤Æ¡¢¶¯Åð¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤²È²°¤Î¾ðÊó¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£·ºÌ³½ê¤ò½Ð¤¿¤é¿¿¤ÃÀè¤Ë¤½¤³¤ËÆþ¤í¤¦¤È¡¢¼ÂºÝ¤ËÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¿Í´Ö¤â¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¡ÈÍ±×¡É¤Ê¾ðÊó¤ò½¸Ìó¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤¬¼çÈÈ³Ê¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê»ö¤È¤·¤Æµó¤²¤ë¤Î¤¬¡ÖËü¤¬°ì¡¢¶¯Åð¤ËÆþ¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÎÂÐ½èË¡¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ä¤¬¼èºà¤·¤¿¿ÍÊª¤Ï¡¢ÈÈ¹Ô¤ÎºÝ¡¢Èï³²¼Ô¤ò²¥¤Ã¤ÆÇû¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ø¡ÊÈï³²¼Ô¤¬¡ËÄñ¹³¤·¤ä¤¬¤ë¤ó¤À¤è¤Ê¤¢¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èï³²¼Ô¤¬Äñ¹³¤·¤¿¤ê¡¢ÂçÀ¼¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢»×¤ï¤º¥«¥Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤â¤·¡¢¶¯ÅðÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢Áá¤¯Î©¤Áµî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢Äñ¹³¤Ï¤»¤º¤Ë¤ª¶â¤òÅÏ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÈÈ¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤Ë110ÈÖ¤¹¤ë¤Î¤¬¸ÌÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£²¿¤è¤ê¡¢Ì¿¤Þ¤Ç¼è¤é¤ì¤¿¤é¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¼çÈÈ³Ê¤Ï¤É¤³¤ÇÂ©¤òÀø¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô