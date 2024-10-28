¡Ú¿·ÇÏÀï¡Û¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¯¥é¥¦¥É¡¡¤¿¤¿¤¹ç¤¤É¡º¹¤ÇÀ©¤¹¡¡»Åç½Ù¡Öº£¸å¤ÏÀº¿ÀÌÌ¤¬¸°¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×
¡¡¡Ö¿·ÇÏÀï¡×¡Ê£²£·Æü¡¢µþÅÔ¡Ë
¡¡¹¥°Ì¤ò¿Ê¤ó¤À£²ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¯¥é¥¦¥É¡Ê²´£²ºÐ¡¢Éã¥¯¥é¥¦¥É¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¢Êì¥½¥¦¥ë¥´¡¼¥ë¥É¡¢·ªÅì¡¦¾®ÎÓ¡Ë¤¬¡¢£±ÈÖ¿Íµ¤¥À¥Î¥ó¥ô¥§¥¹¥Æ¥ë¤È¤Î¤¿¤¿¤¹ç¤¤¤òÉ¡º¹¤ÇÀ©¤·¤¿¡£
¡¡»Åç½Ù¤Ï¡Ö£³½µÂ³¤±¤ÆÄ´¶µ¤Ë¾è¤Ã¤ÆÊÊ¤ÏÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤ÏÀº¿ÀÌÌ¤¬¸°¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¤òÇ§¤á¤Ä¤Ä¤â²ÝÂê¤òµó¤²¤¿¡£¾®ÎÓ»Õ¤Ï¡Ö¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤À¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤ÏÀº¿ÀÌÌ¤ò¥±¥¢¤·¤Ä¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿¤Ó¤·¤í¤ÏÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£