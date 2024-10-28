ºç¸¶°ê·Ã¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤¯¤®ÉÕ¤±¡ª¡ÖÂçÃ«Áª¼ê¤ÎÉé½ý¡Äµ¤¤¬¤«¤ê¤Ç¤¹¤Í¡Á¤ª¤À¤¤¤¸¤Ë¡ª¡×
¥¿¥ì¥ó¥Èºç¸¶°ê·Ã¡Ê65¡Ë¤¬27Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¤³¤ÎÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤Çº¸¸ª¤òÉé½ý¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê30¡Ë¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡ÖºòÆü¤«¤é¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤¯¤®ÉÕ¤±¡ª¤ÎÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡ª¡©¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡ÖÂçÃ«Áª¼ê¤ÎÉé½ý¡Äµ¤¤¬¤«¤ê¤Ç¤¹¤Í¡Á¤ª¤À¤¤¤¸¤Ë¡ª¤È¸À¤Ã¤Æ¤âËÜ¿Í¤Ë¤ÏÆÏ¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢BS¥Õ¥¸¡ÖÃî¤ÎÃÎ¤é¤»¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿ºä¾åÇ¦¡Ê57¡Ë¡¢MC¤ÎÊÂÌÚÎÉÏÂ¡Ê50¡Ë¡¢Àõ¸«¾®»ÍÏº¡Ê69¡Ë¤È¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£