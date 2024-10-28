¡ÚÆüËÜ£Ó¡ÛDeNAà²¼¹î¾åá¤Îºö¤Ï¡ÄÁ°ÅÄ¹¬Ä¹»á¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Åê¼ê¿Ø¹¶Î¬¡×¤Î¥«¥®
¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°£³°Ì¤«¤é£Ã£Ó¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿£Ä£å£Î£Á¤Ï¡¢£²£·Æü¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè£²Àï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ç¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë£³¡½£¶¤ÈÇÔÀï¡£ËÜµòÃÏ³«Ëë¤È¤¤¤¦ÃÏ¤ÎÍø¤òÀ¸¤«¤»¤º¡¢ÄËº¨¤Î£²Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥àÆâ¤¬½Å¶ì¤·¤¤¥à¡¼¥É¤ËÊñ¤Þ¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢ËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¤ÎÁ°ÅÄ¹¬Ä¹»á¤ÏÂÇ³«ºö¤È¤·¤Æ¥Ù¥¤ÂÇÀþ¤Ë¡Ö»Íµå¡¢¤â¤®¼è¤ì¡×»ØÎá¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡ÚÁ°ÅÄ¹¬Ä¹¡ÖÄ¾µå¾¡Éé¡×¡Û£Ä£å£Î£ÁÂÇÀþ¤Ë¸µµ¤¤¬¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Þ¤Ç£²»î¹ç¤Ç¤¤¤º¤ì¤â£³ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤¬¡¢Âè£±Àï¤Ï£°¡½£µ¤«¤é£¹²ó¤Ë¡¢Âè£²Àï¤ÏÁ°È¾¤Ë£°¡½£¶¤ÈÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¸å¤«¤é¤ÎÆÀÅÀ¤ÇÂçÀª¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡£
¡¡£²Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢¤³¤³¤«¤é´¬¤ÊÖ¤¹¤Ë¤ÏÂÇÀþ¤ÎÊ³µ¯¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÀèÀ©ÅÀ¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤È»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï»Íµå¤ò¤â¤®¼è¤ì¤ë¤«¤¬¸°¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Ù¥¤ÂÇÀþ¤ÏËÒ¡¢º´Ìî¡¢¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¢µÜºê¡¢Åû¹á¤È¤¤¤Ã¤¿¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¶þ»Ø¤Î°ìÈ¯Ä¹ÂÇ¤Î¤¢¤ëÂÇ¼Ô¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÃ¸Çñ¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Áê¼êÅê¼ê¤¬À©µå¤òÍð¤·¤Æ¤¤¤¿¤é»Íµå¤ò¤â¤é¤¤¡¢¥ß¥¹¤ËÉÕ¤±¹þ¤à¤³¤È¤âÂç»ö¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¯¤È¤â£±£²µåÃÄ¤Ç¤âºÇ¶¯¤ò¸Ø¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Åê¼ê¿Ø¤ò¹¶Î¬¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ç¤·¤Ä¤³¤¯Ç´¤Ã¤Æ»Íµå¤ò¤â¤®¼è¤ê¡¢ÎÝ¾å¤ò¤Ë¤®¤ï¤»¤Æ¤«¤éÁö¼Ô¤ò¥³¥Ä¥³¥Ä¤È¤«¤¨¤·¤Æ¤¤¤¯¤°¤é¤¤¤Î°Õ¼±¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡¡£Ä£å£Î£ÁÅê¼ê¿Ø¤â¡¢Âè£³Àï°Ê¹ß¤ÏÁíÎÏÀï¤ÇÎ×¤à¤Ù¤¤À¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÅê¼ê¿Ø¤¬¥Ö¥ë¥Ú¥ó¥Ç¡¼¤ÇµÞ¾ì¤ò¤·¤Î¤¤¤À¤è¤¦¤Ë¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤ÎÄ´»Ò¤¬°¤¤¤È¤ß¤¿¤é¡¢Âè£²Àï¤ÇÀèÈ¯¤·¤Æ£³²óÅÓÃæ£µ¼ºÅÀ¤Ç£Ë£Ï¤µ¤ì¤¿Âç´Ó¤â´Þ¤á¡¢ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë³ÎÎ¨¤¬¹â¤¤Åê¼ê¤ò¤É¤ó¤É¤ó¤Ä¤®¹þ¤à¤°¤é¤¤¤·¤Ê¤¤¤È¡¢ÇË²õÎÏÈ´·²¤ÎÂëÂÇÀþ¤ÏÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£»Ä¤ê¤Î£±»î¹ç£±»î¹ç¤¬ºÇ¸å¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢¤½¤ì¤³¤½»à¤ËÊª¶¸¤¤¤Ç¥Ê¥¤¥ó¤Ï¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤°¤é¤¤µ¤³µ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤¿¤é³«¤Ä¾¤ê¤âÉ¬Í×¡£¥ê¡¼¥°£³°Ì¥Á¡¼¥à¤Ê¤ó¤À¤«¤é²¿¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Åö¤¿¤Ã¤ÆºÕ¤±¤í¤ÎÀº¿À¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡££Ä£å£Î£Á¥Ê¥¤¥ó¤Ë¤Ï°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤Í¡£¡ÊËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë