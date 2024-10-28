¡ÚÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¡ÛÀï¤¤½ª¤¨¤Æ
¡¡¢§4Ãå¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥Ñ¥ì¥¹¡Êºä°æ¡Ë¥²¡¼¥È¤Ç½Ð¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤Ê¤¯¸å¤í¤«¤é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Æ»Ãæ¤Î´¶¤¸¤ÏÎÉ¤¯¡¢°ìÈ¯¾¡Éé¤ò¤«¤±¤¿¤¬·ë²ÌÅª¤Ë¸å¤í¤«¤é¤ÎÊý¤¬¤â¤¦¾¯¤·ºÝ¤É¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¢§5Ãå¥Þ¥Æ¥ó¥í¥¦¥¹¥«¥¤¡Ê¾¾±Ê´´»Õ¡Ë¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Áê¼ê¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÆâÏÈ¤Î»þÅÀ¤Ç¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¶¥ÇÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬ºÇ¸å¤Ï¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆµÓ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¢§6Ãå¥Ù¥é¥¸¥ª¥ª¥Ú¥é¡Ê²£»³ÏÂ¡Ë¾õÂÖ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÀèÀ¸¡Ê¾åÂ¼»Õ¡Ë¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤êËÜÄ´»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤ï¤»¤ëÊÖ¤·ÇÏ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤ÆÆ¨¤²ÇÏ¤Î¸å¤í¤Ç±¿¤Ù¤¿¡£¾¡Éé¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Î6Ãå¡£¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¢§7Ãå¥½¡¼¥ë¥ª¥ê¥¨¥ó¥¹¡Ê²£»³Éð¡Ë±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¤½¤³¤Î±¿¤â´Þ¤á¤Æ¤³¤ì¤¬¶¥ÇÏ¡£¤¤¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ì¤¿¤·ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¤¤¤¤¶¥ÇÏ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¢§8Ãå¥ì¡¼¥Ù¥ó¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡Ê¥ë¥á¡¼¥ë¡Ë³°ÏÈ¤¬¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£ÀÞ¤ê¹ç¤¤¤Ï¤Ä¤¤¤Æ²æËý¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¥¹¥í¡¼¥Ú¡¼¥¹¤Î¸å¤í¤«¤é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§9Ãå¥¹¥Æ¥é¥ô¥§¥í¡¼¥Á¥§¡Êº´¡¹ÌÚ¡Ë¤³¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÎÏ¤ß¤¬¼è¤êÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Ï¿¤Ó¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬Ä¾Àþ¤ÇÉÔÍø¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤â¤¦¾¯¤·¿¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¢§10Ãå¥Ë¥·¥Î¥ì¥ô¥Ê¥ó¥È¡ÊÅÄÊÕ¡ËÄ¾Àþ¤âµÓ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤·¡¢¤³¤ÎÃå½ç¤À¤±¤É²¿Æ¬¤«ÍÎÏÇÏ¤òÉé¤«¤»¤¿¡£¤³¤ÎÇÏ¤Ë¹ç¤Ã¤¿¾ò·ï¤Ê¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡¢§11Ãå¥Î¡¼¥¹¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡Ê´äÅÄ¹¯¡Ë¡Ê¥²¡¼¥È¤ò¡ËÆÍ¤Ã¤«¤±¤¿¡£¤½¤ì¤ÇÂÎÀª¤¬°¤¯¤Ê¤êÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¤ÏÆ¨¤²¤ë¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡£
¡¡¢§12Ãå¥¥ó¥°¥º¥Ñ¥ì¥¹¡Ê¥·¥å¥¿¥ë¥±¡ËÆ»Ãæ¥¹¥í¡¼¥Ú¡¼¥¹¤Ç»×¤¦¤è¤¦¤Ê¶¥ÇÏ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§14Ãå¥À¥Î¥ó¥Ù¥ë¡¼¥¬¡ÊC¡¦¥Ç¥à¡¼¥í¡Ë1³Ñ¤ÇÀÜ¿¨¤¹¤ëÉÔÍø¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬Æ»Ãæ¤ÏÀÞ¤ê¹ç¤¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£Ä¾Àþ¤ÇÈ¿±þ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏµÙ¤ßÌÀ¤±¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢½é¤á¤Æµ³¾è¤·¤¿¤Î¤ÇÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¢§15Ãå¥·¥ë¥È¥Û¥ë¥ó¡ÊÂçÌî¡ËÆ¨¤²¤¿ÇÏ¤Î¸å¤í¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¾å¼ê¤ËÁö¤ì¤¿¡£¤³¤Î·Ð¸³¤¬º£¸å¤ËÀ¸¤¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡£