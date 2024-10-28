¡ÚÅìµþ¿·ÇÏÀï¡ÛÃæÃÄ¤«¤éÈ´¤±¤¿!¥¿¥¬¥Î¥Ð¥Ó¥í¥ó±Ô¿V¡¡ºä°æÎÜÀ±¤ÏJRAÄÌ»»500¾¡Ã£À®
¡¡Åìµþ4R¡¦¿·ÇÏÀï¡Ê¥À¡¼¥È1600¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ï¥¿¥¬¥Î¥Ð¥Ó¥í¥ó¡Ê²´¡áÀ¾±àæÆ¡¢Éã¥Ø¥Ë¡¼¥Ò¥å¡¼¥º¡Ë¤¬ÃæÃÄÄÉÁö¤«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼ºÇÂ®¥¿¥¤¤Î¾å¤¬¤ê3F36ÉÃ2¤ÎËöµÓ¤Çº¹¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À´Ë¤¯¤Æ´°À®¤Ï¤Þ¤ÀÀè¤À¤È»×¤¦¡£¿·ÇÏ¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤í¤¤¤í·Ð¸³¤Ç¤¤¿¤·¡¢¤¤¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿°È¾å¤Îºä°æÎÜÀ±¡Ê27¡Ë¤Ï¤³¤Î¾¡Íø¤Ç¸½Ìò35¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ëJRAÄÌ»»500¾¡¤òÃ£À®¡£¡ÖÍè½µ¤Ï¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥º¥«¥Ã¥×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê°ì°È°ì°È´èÄ¥¤Ã¤Æµ»½Ñ¤Î¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£