¡ÚÅìµþ¿·ÇÏÀï¡Û¾¡Ééº¬À¸«¤»¤¿!¥¢¥Þ¥¥ÒÆ¨¤²ÀÚ¤êV¡¡¹ñ»Þ»Õ¡Ö¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Í¡×
¡¡Åìµþ5R¡¦¿·ÇÏÀï¡Ê¼Ç2000¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ï3´§ÌÆÇÏ¥¢¥Ñ¥Ñ¥Í¤Î»Ò¥¢¥Þ¥¥Ò¡Ê²´¡á¹ñ»Þ¡¢Éã¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¿¥¤¥É¡Ë¤¬1ÈÖ¿Íµ¤¤Ë±þ¤¨¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¾Àþ¤Ç¤Ï³°¤«¤éµÞÄÉ¤·¤¿¥í¥¸¥ã¥ê¡¼¥Þ¥¤¥ó¡Ê2Ãå¡Ë¤Ë°ì½Ö¤«¤ï¤µ¤ì¤ë¤â¡¢2ºÐÇÏ¤é¤·¤«¤é¤Ì¾¡Ééº¬À¤Çº¹¤·ÊÖ¤·¤¿¡£C¡¦¥Ç¥à¡¼¥í¤Ï¡ÖÄ¾Àþ¤Ç¤Ï¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤·¤¿¤¬¡¢³°¤«¤éÇÏ¤¬Íè¤¿¤é¤·¤Ã¤«¤êÈ¿±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÎÉ¤¤ÁÇ¼Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁêËÀ¤ò¾Î¤¨¤¿¡£Íè½Õ¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯Ï©Àþ¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤â´üÂÔ½½Ê¬¤ÎÆâÍÆ¡£¹ñ»Þ»Õ¤Ï¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¤µ¤Þ¤µ¤Þ¡£¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Í¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¼¡Áö¤ÏÌ¤Äê¤À¤¬Ç¯ÆâÂ³Àï¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ë¡£