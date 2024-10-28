¡Úºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¸ìÏ¿¡ÛµÚÀî¤Ø´ðÁÃ¤Å¤¯¤ê¤Î¥¹¥¹¥á¡ÖËÜÊª¤Î¶¯¤µ¸«¤Ä¤±¤ë´ü´Ö¼è¤é¤Ê¤¤¤È¡Ä¡×
¡¡¢§ÏÂÅÄ¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤ËÃæÌî¤òÍÂ¤±¤ë¡¡¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î»þ´ü¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î·Ð¸³¤ò¤µ¤ì¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÁª¼ê¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¸÷·Ê¤È¤¤¤¦¤«½õ¤«¤ë¡£
¡¡¢§¾®Ã«Ìî¥³¡¼¥Á¤¬¹çÎ®¡¡Èà¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿·¤·¤¤ÌÜ¤È¡£Áª¼ê¤¬¶á¤¯¤ËÍè¤ÆÏÃ¤·¤·¤¿¤ê¤È¤«¡¢¿·¤·¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢§¾®Ã«Ìî¥³¡¼¥Á¤ÏÂ¾µåÃÄ¤«¤é¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¤¤¿»ëÅÀ¤â¡¡¤â¤Á¤í¤ó¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÁª¼ê¤ò¸«¤Æ¤¤Æ¡¢¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Î»ÅÊý¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¾åËÜ¤â¸«½¬¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤·¡£
¡¡¢§µÚÀî¤Ï´ðÁÃ¤Å¤¯¤ê¤¬Âç»ö¡¡¹â¹»À¸¤Î¾ì¹ç¤ÏÁá¤¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ´ðÁÃ¤Î»þ´Ö¤ò¾¯¤·ÃÖ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥×¥í¤ÇÀ¸¤È´¤¯ËÜÊª¤Î¶¯¤µ¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤ë´ü´Ö¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¼è¤é¤Ê¤¤¤ÈÁª¼ê¼÷Ì¿¤ÏÃ»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¢§º´Æ£µ±¤ÎÂÇ·â¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆ´¤ì¤¬½Ð¤ëÁª¼ê¡£ÂÇ·âÎý½¬°ì¤Ä¤È¤Ã¤Æ¤âÈ´¤±¤Æ¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¢§¿¹²¼¤ÈºÍÌÚ¤¬»ø¤Ø¡¡ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÉ¬¤º¤Ä¤«¤ó¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¡£ËÍ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¹ñºÝÂç²ñ¤Ë½Ð¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢º£¤ÎÁª¼ê¤Ï¤½¤Î»î¹ç¤¬¿ôÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë°ì¤ÄÆó¤Ä¤È¼«¿®¤Ë¤Ê¤ë¡£