ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢º¸¸ª°¡Ã¦±±¤âWSÂè3Àï½Ð¾ì¤Ø¡¡¥É·³´ÆÆÄ¤ÎÃÌÏÃ¤òÊÆµ¼ÔÊóÆ»¡Ö¤¤¤¤¾õÂÖ¡×
Âè2Àï¤ÇÆóÅð¤òÁÀ¤Ã¤¿ºÝ¤ËÉé½ý¡¢º¸¸ª¤ò°¡Ã¦±±¤·¤¿
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬28Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö29Æü¡Ë¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¤ÈÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶ÉESPN¤Î¥«¡¼¥ë¡¦¥é¥Ù¥Ã¥Á»á¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏÁ°Æü26Æü¡ÊÆ±27Æü¡Ë¤ÎÂè2Àï¤Î7²ó2»à°ìÎÝ¡¢ÆóÅð¤òÁÀ¤Ã¤¿ºÝ¤ËÉé½ý¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Öº¸¸ª¤Î°¡Ã¦±±¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÉÂ±¡¤ÇÀºÌ©¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥é¥Ù¥Ã¥Á»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ìÌëÌÀ¤±¤¿27Æü¡ÊÆ±28Æü¡Ë¤Ë¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈó¾ï¤Ë¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç¡¢ÌÀÆü¤ÎÂè3Àï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë