インテルvsユベントス スタメン発表
[10.27 セリエA第9節](ジュゼッペ・メアッツァ)
※26:00開始
<出場メンバー>
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 28 バンジャマン・パバール
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 2 デンゼル・ダンフリース
MF 7 ピオトル・ジエリンスキ
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 32 フェデリコ・ディマルコ
FW 9 マルクス・テュラム
FW 10 ラウタロ・マルティネス
控え
GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
DF 31 Y. Bisseck
DF 36 マッテオ・ダルミアン
DF 42 T. Palacios
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 17 テイジョン・ブキャナン
MF 21 クリスチャン・アスラニ
MF 52 T. Berenbruch
FW 8 マルコ・アルナウトビッチ
FW 11 ホアキン・コレア
FW 99 メフディ・タレミ
監督
シモーネ・インザーギ
[ユベントス]
先発
GK 29 ミケーレ・ディ・グレゴリオ
DF 6 ダニーロ
DF 15 ピエール・カルル
DF 27 アンドレア・カンビアーゾ
DF 32 フアン・ダビド・カバル
MF 5 マヌエル・ロカテッリ
MF 16 ウェストン・マッケニー
MF 21 ニコロ・ファジョーリ
FW 7 フランシスコ・コンセイソン
FW 9 ドゥシャン・ブラホビッチ
FW 22 ティモシー・ウェア
控え
GK 1 マッティア・ペリン
GK 23 カルロ・ピンソーリョ
DF 4 フェデリコ・ガッティ
DF 37 ニコロ・サヴォーナ
DF 40 ヨナス・ルーヒ
MF 17 V. Adžić
MF 19 ケフレン・テュラム
FW 10 ケナン・ユルディズ
FW 51 サムエル・ムバングラ
監督
チアゴ・モッタ
※26:00開始
<出場メンバー>
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 28 バンジャマン・パバール
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 2 デンゼル・ダンフリース
MF 7 ピオトル・ジエリンスキ
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 32 フェデリコ・ディマルコ
FW 9 マルクス・テュラム
控え
GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
DF 31 Y. Bisseck
DF 36 マッテオ・ダルミアン
DF 42 T. Palacios
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 17 テイジョン・ブキャナン
MF 21 クリスチャン・アスラニ
MF 52 T. Berenbruch
FW 8 マルコ・アルナウトビッチ
FW 11 ホアキン・コレア
FW 99 メフディ・タレミ
監督
シモーネ・インザーギ
[ユベントス]
先発
GK 29 ミケーレ・ディ・グレゴリオ
DF 6 ダニーロ
DF 15 ピエール・カルル
DF 27 アンドレア・カンビアーゾ
DF 32 フアン・ダビド・カバル
MF 5 マヌエル・ロカテッリ
MF 16 ウェストン・マッケニー
MF 21 ニコロ・ファジョーリ
FW 7 フランシスコ・コンセイソン
FW 9 ドゥシャン・ブラホビッチ
FW 22 ティモシー・ウェア
控え
GK 1 マッティア・ペリン
GK 23 カルロ・ピンソーリョ
DF 4 フェデリコ・ガッティ
DF 37 ニコロ・サヴォーナ
DF 40 ヨナス・ルーヒ
MF 17 V. Adžić
MF 19 ケフレン・テュラム
FW 10 ケナン・ユルディズ
FW 51 サムエル・ムバングラ
監督
チアゴ・モッタ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります