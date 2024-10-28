アーセナルvsリバプール スタメン発表
[10.27 プレミアリーグ第9節](エミレーツ スタジアム)
※25:30開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 5 トーマス・パーティ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン ティンバー
MF 7 ブカヨ・サカ
MF 11 ガブリエル・マルティネッリ
MF 23 ミケル・メリノ
MF 41 デクラン・ライス
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 29 カイ・ハバーツ
控え
GK 32 ネト
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ
DF 51 J. Nichols
MF 20 ジョルジーニョ
MF 49 M. Lewis-Skelly
MF 53 イーサン・ヌワネリ
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 30 ラヒーム・スターリング
監督
ミケル・アルテタ
[リバプール]
先発
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
MF 7 ルイス・ディアス
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 11 モハメド・サラー
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
控え
GK 56 ヴィテツラフ ヤロシュ
GK 95 ハーヴィー デイヴィス
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 21 コスタス・ツィミカス
DF 78 ジャレル・クアンサー
MF 3 遠藤航
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 80 タイラー モートン
FW 18 コーディ・ガクポ
監督
アルネ・スロット
※25:30開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 5 トーマス・パーティ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン ティンバー
MF 7 ブカヨ・サカ
MF 11 ガブリエル・マルティネッリ
MF 23 ミケル・メリノ
MF 41 デクラン・ライス
FW 19 レアンドロ・トロサール
控え
GK 32 ネト
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ
DF 51 J. Nichols
MF 20 ジョルジーニョ
MF 49 M. Lewis-Skelly
MF 53 イーサン・ヌワネリ
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 30 ラヒーム・スターリング
監督
ミケル・アルテタ
[リバプール]
先発
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
MF 7 ルイス・ディアス
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 11 モハメド・サラー
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
控え
GK 56 ヴィテツラフ ヤロシュ
GK 95 ハーヴィー デイヴィス
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 21 コスタス・ツィミカス
DF 78 ジャレル・クアンサー
MF 3 遠藤航
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 80 タイラー モートン
FW 18 コーディ・ガクポ
監督
アルネ・スロット
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります