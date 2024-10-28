¡Ú¼ã¾¾¥Ü¡¼¥È¡Û»¨²ìÍ¦µ®¡¡¥ê¥¹¥¯Â¿¤¤¿¤ÓÄ´À°Éõ°õ¡Ö»Ò¶¡¤¬£±ºÐÈ¾¤Ê¤ó¤Ç£Æ¤ÇµÙ¤ó¤Ç¤¤¤ì¤é¤ó¤·²Ô¤¬¤ó¤È¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¤Î¡Ö¼ã¾¾Ìë²¦¥·¥ê¡¼¥ºÂè£²Àï¼ã¾¾¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤¬£²£¸Æü¡¢£´Æü´ÖÃ»´ü·èÀï¡Ê½àÍ¥À©¡¢Í½Áª¤Ï£²Æü´Ö¡Ë¤ÎËë¤ò³«¤±¤ë¡£
¡¡»¨²ìÍ¦µ®¡Ê£³£³¡áÂçºå¡Ë¤¬¼ê¤Ë¤·¤¿£µ£±¹æµ¡¤Ï£³ÀáÁ°¤ÎÀ¾»³µ®¹À¢ª£²ÀáÁ°¤Î»³ºêÅ¯»Ê¢ªÁ°Àá¡Ê£Çµ£·£²¼þÇ¯¡Ë¤Î·¯Åç½¨»°¤È¶¯Îõ¤Ê½ÐÂ¤ò¸Ø¤Ã¤¿½ÐÂ·¿¤ÎÍ¥ÎÉµ¡¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡£¿¤Ó¤ËÆÃÄ§¤ò½Ð¤¹¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë»¨²ì¤Ë¹ç¤¦¤Î¤«¡Ä¡£¡Ö¿¤Ó¤òµá¤á¤ëÄ´À°¤¬¤·¤Ð¤é¤¯ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Ï½ÐÂ´ó¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤Î¥Ú¥é¡Ê½ÐÂ·¿¡Ë¤Ç¤âÈùÄ´À°¤Ç¹Ô¤±¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡££±Ãå¤«£¶Ãå¤«¡¢¤È¤¤¤¦¶ËÃ¼¤ÊÃå¼è¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç£Æ¤Î´í¸±¤â¤¢¤ë¿¤Ó·¿¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤¬£±ºÐÈ¾¤Ê¤ó¤Ç¡¢£Æ¤ÇµÙ¤ó¤Ç¤â¤¤¤é¤ì¤ó¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê²Ô¤¬¤ó¤È¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤ÈÉõ°õ¡£°ìÈ¯²°¤«¤é·ø¼ÂÇÉ¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö²ó¤ê²á¤®¤Çµ¯¤³¤·¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢½ÐÂ¤ÎÎÉ¤µ¤Ï´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢º£Àá¤Ï½ÐÂ¤òÉð´ï¤Ë¾¡Éé¤¹¤ë¡£