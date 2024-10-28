¡ÚÂçÂ¼¥Ü¡¼¥È¡¦¥ë¡¼¥¡¼£Ó¡Û¹áÀîÍÛÂÀ¡¡ÅöÃÏ½é»²Àï¤Ç£²¡¢£±Ãå¤ÈÊ³Æ®¡ÄÁ°Áö¤Ï½é¤ÎÍ½ÁªÆÍÇË¡Ö¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÂçÂ¼¤Î¡Ö¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±£·Àï¡¡¥¹¥«¥Ñ¡¼¡¦£Ê£Ì£ÃÇÕ¡×¤Ï£²£·Æü¡¢Í½Áª£²ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¹áÀîÍÛÂÀ¡Ê£²£±¡á¼¢²ì¡Ë¤Ï£²ÆüÌÜ£±£Ò¡¢£´¥³¡¼¥¹¥«¥É¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¥³¥ó¥Þ£²£¸¤È¸å¼ê¤Ë²ó¤Ã¤¿¤¬¡¢£±£ÍºÇÆâ¤òº¹¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥¯È´¤±½Ð¤·£±Ãå¡£½éÆü¤Ï£µ¥³¡¼¥¹¤«¤éº¹¤·¤Æ£²Ãå¤ÈÅöÃÏ½é»²Àï¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥ì¡¼¥¹¤Ö¤ê¤À¡£
¡Öµ¯¤³¤·¤¬ÉÔ°ÂÄê¡£¤½¤ì¤Ç£Ó¤ÏÃÙ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤º¾è¤ê¤ä¤¹¤¤¤·¡¢²ó¤Ã¤¿¸å¤â²¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È£¶£¸¹æµ¡¤Î¥ì¡¼¥¹Â¤Ë¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯£±£±·î¡¢¤Ó¤ï¤³¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Á°Àá¤ÎÂ¿ËàÀî¤ÏÍ½Áª£±£¸°Ì¤Î³ê¤ê¹þ¤ß¤Ç½é¤ÎÍ½ÁªÆÍÇË¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¡Ö¤®¤ê¤®¤ê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¾¡Éé¶î¤±¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡££²ÅÙÌÜ¤Î½àÍ¥¿Ê½Ð¤Ø¡¢Í½Áª¸åÈ¾¤â¹âÂ®¥¿¡¼¥ó¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤Ä¤â¤ê¤À¡£