¼«Ì±¡¦¸øÌÀ¤ÎÍ¿ÅÞ²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤¬³Î¼Â¤Ë ²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤Ï2009Ç¯°ÊÍè15Ç¯¤Ö¤ê
¡¡½°µÄ±¡Áªµó¤Ï¸½ºß¡¢³«É¼ºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÍ¿ÅÞ¤¬²áÈ¾¿ô¤ò³ä¤ë¤³¤È¤¬³Î¼Â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¡ÖÂçÊÑ¸·¤·¤¤·ë²Ì¡×
¡¡¸áÁ°1»þ¤Þ¤Ç¤ËÈ½ÌÀ¤·¤¿³ÆÅÞ¤Î³ÍÆÀµÄÀÊ¿ô¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Ï184¡¢¸øÌÀÅÞ¤Ï22¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Í¿ÅÞ¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¤â²áÈ¾¿ô¤Î233µÄÀÊ¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬³Î¼Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÌîÅÞÂ¦¤ÏÂè1ÅÞ¤ÎÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬144µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÌö¿Ê¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤ï¤æ¤ëŽ¢Î¢¶âÌäÂêŽ£¤ÇµÕÉ÷¤ò¼õ¤±¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Åìµþ¤äÂçºå¤Ê¤É¤ÎÅÔ»ÔÉô¤ÇµÄÀÊ¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ï¢Î©¤òÁÈ¤à¸øÌÀÅÞ¤âÀÐ°æÂåÉ½¤¬ÍîÁª¤¹¤ë¤Ê¤É¸·¤·¤¤Àï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«¸øÀ¯¸¢¤¬²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢2009Ç¯¤ÎÀ¯¸¢¸òÂå°ÊÍè¤Ç15Ç¯¿¶¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÌîÅÞÂ¦¤ÏÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¢¶¦»ºÅÞ¡¢¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤¬Âç¤¤¯µÄÀÊ¤ò¿¤Ð¤¹¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤Î¿äÄêÅêÉ¼Î¨¤ÏANN¤Î¤Þ¤È¤á¤Ç¤Ï53.11¡óÁ°¸å¤ÇÁ°²óÁªµó¤Î55.93¡ó¤«¤é²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë