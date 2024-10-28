¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¡¡¼«Ì±»´ÇÔ¤ÎÍýÍ³¤ÏÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤Ø¤ÎÇ§¼±¤Î´Å¤µ¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÁªÂÐ°Ñ°÷Ä¹¡Ê43¡Ë¤¬27Æü¿¼Ìë¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁªµóÆÃÈÖ¡ÖLiveÁªµó¥µ¥ó¥Ç¡¼Ä¶Â®ÊóSP¡×¡Ê¸å7¡¦58¡Ë¤ËÃæ·Ñ¤ÇÀ¸½Ð±é¤·¡¢¤³¤ÎÆüÅê³«É¼¤µ¤ì¤¿Âè50²ó½°±¡Áª¤Ç¤ÎÅÞ¤Î»´ÇÔ¾ðÀª¤ËÈ¿¾Ê¤ÎÊÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¼«Ì±¡¢¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤ÎÍ¿ÅÞ¤¬Äê¿ô465µÄÀÊ¤Î²áÈ¾¿ô¡Ê233¡Ë¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤«´íµ¡Åª¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ¾ÈÅª¤ËÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÎÌö¿Ê¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ã¤Ê¤É¤òÀ¼¹â¤ËÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿¼«Ì±ÅÞ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Í¸¢¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ÏÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°¹Åç¸©°Â·Ý¹âÅÄ»ÔÄ¹¤ÎÀÐ´Ý¿Æó»á¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÁªµó¤ÎÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ï¤³¤¦¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ª¤¢¤ê¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¾®Àô»á¤Ï¡Ö¤ä¤Ï¤ê°ì¤Ä°ì¤Ä¤ÎÈ½ÃÇ¤ÎÃæ¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÌÜ¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¥ê¥¹¥¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ÅÞ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·èºÛ°Æ·ï¤Ç¤â¤¢¤ë¤Ê¤ÈÀµÄ¾´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¡¢±ÊÅÄÄ®¤ÎÏÀÍý¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤ë´í¸±À¤ò¼«³Ð¡£¡Ö´ë¶È¤Ç¤â¼Ò³°¼èÄùÌò¤¬¤Ê¤¼¤¤¤ë¤Î¤«¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢·Ð±Ä¿Ø¤ËÂÐ¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤ÊÀ¼¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¤Ê¤¼ÃË½÷¶¦Æ±»²²è¤â´Þ¤á¤ÆÂ¿ÍÍ¤ÊÀ¼¤òÊ¹¤¯¤Î¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÊÐ¤Ã¤¿¹½À®¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÈ½ÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢´Ö°ã¤¦¤³¤È¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬Âç¤¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤Î·èÄê¤Î¤¢¤êÊý¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î¤¢¤êÊý¤ÎÃæ¤Ë¤â¤Ã¤È¿»Æ©¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¡¢¸µÂçºå»ÔÄ¹¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¤«¤é¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤Ë¸·¤·¤¯¤¤¤¯¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢¾®Àô»á¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¡×¤ÈÁÇÄ¾¤ËÇ§¤á¤¿¡£
¡¡¶¶²¼»á¤Ï¡¢º£Ç¯²þÀµ¤µ¤ì¤¿À¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡¤Ë¸ÀµÚ¡£¡ÖÀ¯¼£»ñ¶âµ¬À©²þÀµË¡¡¢¤¢¤Î¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤¤¡¢¤Ì¤ë¤¤²þÀµ°Æ¤ò¼«Ì±ÅÞ¤Ïºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÌîÅÞ¤È¶¨µÄ¤·¤Æ¸·¤·¤¤°Æ¤ò¾®Àô¤µ¤ó¤ÎÀ¤Âå¤Çºî¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¤è¡×¤È¡¢¤è¤ê¸·¤·¤¤Ë¡°Æ¤ÎºîÀ®¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£¾®Àô»á¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ý¤ò·ë¤ó¤À¡£