¡ÚÊ¡²¬¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç·¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º£Ì¡ÛÀõ¸«½¡¹§¡¡´ÇÈÄµ¡¤òÌ£Êý¤ËÇòÀ±¡ÖÅ¸³«¤âÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¸«¤é¤ì¤ë¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¡²¬¤Î£Ç·¡Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºÂè£·Àï¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼£Â£Ï£Á£Ô£Ò£Á£Ã£ÅÇÕ¡×¤Ï£²£·Æü¡¢Í½Áª£²ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Àõ¸«½¡¹§¡Ê£µ£±¡áºë¶Ì¡Ë¤Ï£´Ãå£²ËÜ¤Ç·Þ¤¨¤¿£²ÆüÌÜ£±£°£Ò¡¢£²¥³¡¼¥¹¤«¤é¥³¥ó¥Þ£±£²¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¤Î½©»³¹°ì¤òº¹¤·ÀÚ¤ê¡¢ÂÔË¾¤Î½éÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÁêËÀ¤Î£²£¶¹æµ¡¤Ï¡¢Ãæ´ÖÀ°È÷¤Ç·ãÊÑ¤·¤¿ÅöÃÏ¤Ç¤â»ØÀÞ¤ê¤Î´ÇÈÄµ¡¤Î°ì¤Ä¡£¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¤ª¤«¤²¡£Â¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Å¸³«¤âÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¸«¤é¤ì¤ë¡£ÆÃ¤Ë¹Ô¤Â¤¬¤¤¤¤¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÎÉ¤µ¤ò°ú¤½Ð¤»¤Æ¤¤¿¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£Â¾¤ÎÁª¼ê¤«¤é¤â¡ÖÀõ¸«Áª¼ê¤ÎÊý¤¬ÌÀ¤é¤«¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤ï¤·¤á¤ë¤Û¤É¤Ç¡¢ËÜ³Ê²½¤Î¥à¡¼¥É¤À¡£
¡¡£¹·î¡¢¹¾¸ÍÀî¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤Çµ×¡¹¤ÎÍ¥½Ð¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶¯ÎÏ¤ÊÁêËÀ¤òÉð´ï¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Ù¥¹¥È£±£¸Æþ¤ê¤Ø¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡£