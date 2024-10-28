CBC

¼Ì¿¿³ÈÂç

°¦ÃÎ16¶è Ê¡ÅÄÅ°»á¡Ê¹ñÌ±Ì±¼ç¡Ë¤ËÅöÁª³Î¼Â

°¦ÃÎ16¶è¤ÇÅöÁª³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¿·¿Í¡¦Ê¡ÅÄÅ°¤µ¤ó¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û°¦ÃÎ16¶è Ê¡ÅÄÅ°»á¡Ê¹ñÌ±Ì±¼ç¡Ë¤ËÅöÁª³Î¼Â ¡Ú½°µÄ±¡µÄ°÷ÁíÁªµó2024 Â®Êó¡Û

µßµÞ²Ê¤Î°å»Õ¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¡¢°åÎÅ¡¦²ð¸î¿¦°÷¤ÎÂÔ¶ø²þÁ±¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£

¶è³ä¤êÊÑ¹¹¤Ç¿·¤¿¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿Áªµó¶è¤Ç¡¢¸øÌÀ¤äÎ©·ûÌ±¼ç¤Î¸õÊä¼Ô¤ò²¼¤·¡¢½éÅöÁª¤ò³Î¼Â¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£