Î©·û¡¦°©ºä»á6Áª¡¡¼«Ì±¿·´é¡¢Î¢¶â¤ÎµÕÉ÷¤Ï¤ÍÊÖ¤»¤º¡¡ËÌ³¤Æ»8¶è
¡¡¹â¤¤ÃÎÌ¾ÅÙ¤Î¤¢¤ëÎ©·û¤Î°©ºäÀ¿Æó»á¤¬¼«Ì±¤Î¸þ»³½ß»á¤òÍÞ¤¨¡¢6Áª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡°©ºä»á¤ÏÃÏ°è·ÐºÑ¤ÎÄäÂÚ¤ä¿Í¸ý¸º¾¯¤ò¾·¤¤¤¿¤Î¤Ï¼«Ì±ÅÞÀ¯¸¢¤À¤ÈÈãÈ½¡£À¯¼£²þ³×¤âÇ°Æ¬¤Ë¡ÖÀ¯¸¢¸òÂå¤¬É¬Í×¤À¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤ÇÀ¸»º¡¦²Ã¹©¡¦ÈÎÇä¤òÃÏ°è¤Ç¹Ô¤¦6¼¡»º¶È²½¤Î¿ä¿Ê¡¢1¼¡»º¶È¤Ø¤Î¿·µ¬»²Æþ»Ù±ç¤ä½êÆÀÊä½þ¡¢¶µ°éÌµ½þ²½¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤¿¡£º£²ó¤ÏÈæÎã¤È¤Î½ÅÊ£Î©¸õÊä¤ò¤»¤º¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¤â¸·¤·¤¤Áªµó¡×¡Ê°©ºä»á¡Ë¤È»Ù±çÁÈ¿¥¤ÎÏ¢¹ç¤òÃæ¿´¤Ë°ú¤Äù¤á¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅöÁª³Î¼Â¤ÎÊó¤ò¼õ¤±¤¿°©ºä»á¤Ï¡Ö1¼¡»º¶È¤È¾Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¶µ°é¡¢¤³¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ºë¶Ì¸©½Ð¿È¤Î¸þ»³»á¤Ïºò²Æ¤ËÅÞ8¶è»ÙÉôÄ¹¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤«¤é¡¢Ï¢Æü³¹Æ¬¤ËÎ©¤Ä¤Ê¤ÉÃÎÌ¾ÅÙ¥¢¥Ã¥×¤ËÅØ¤á¤¿¡£ÃÏ°è¤ÎÄäÂÚ¤òÂÇÇË¤¹¤ë¤¿¤áÀ¯¸¢Í¿ÅÞ¤ÎµÄ°÷¤¬É¬Í×¤È¼çÄ¥¡£1»ù¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÅÞ¤ÎÎ¢¶âÌäÂê¤¬Ä¾·â¡£¡ÖÁí¹ç¾¦¼Ò¤Ç¶ÐÌ³¤·¤¿Ì±´Ö¤ä¼çÉØ¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¤Î´¶³Ð¤Ç¸Å¤¤¼«Ì±ÅÞÀ¯¼£¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¤¬¡¢µÕÉ÷¤ò¤Ï¤ÍÊÖ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊÌîÅÄ°ìÏº¡¢¸ÅÈª¹Ò´õ¡Ë