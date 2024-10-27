¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬½Å½ý¡¡¥Ð¥¤¥¯¤Ë¤è¤ë¤Ò¤Æ¨¤²¤«
26Æü¸á¸å¡¢»°½Å¸©ÄÅ»Ô°ÂÇ»Ä®ÁðÀ¸¤Î¸©Æ»¤Ç¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬¡¢¸å¤í¤«¤éÁö¤Ã¤Æ¤¤¿¼ÖÎ¾¤ËÄÉÆÍ¤µ¤ìÂç¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤ò¤Ï¤Í¤¿¤Î¤Ï¥Ð¥¤¥¯¤È¤ß¤é¤ì¡¢¸½ºß¤âÆ¨ÁöÃæ¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤È¤·¤Æ¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ê¤É¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢26Æü¸á¸å3»þ50Ê¬º¢¡¢ÄÅ»Ô°ÂÇ»Ä®ÁðÀ¸¤Î¸©Æ»¤Ç¡¢¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿¿Í¤«¤é¡Ö¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿¿Í¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶î¤±ÉÕ¤±¤¿µßµÞÂâ°÷¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿37ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢Æ¬¤Ê¤É¤òÂÇ¤Á½Å½ý¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ¤ÏÄÌÊó¤·¤¿¿Í¤Ë¡Ö¥Ð¥¤¥¯¤Ë¸å¤í¤«¤éÄÉÆÍ¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤È¤·¤Æ¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£