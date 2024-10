【週刊ヤングマガジン 2024年48号】10月28日 発売価格:510円

週刊ヤングマガジン 2024年48号

本日10月28日に発売されたマンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2024年48号」の表紙及び巻頭、巻中、巻末グラビアが公開された。

表紙・巻頭グラビアでは、桑島海空さんと佐々木ほのかさんによる“ほのみく”ペアがハロウィンコスチュームを披露。巻中では、リアル同級生コンビの夏芽すずさん、池田レイラさんによるグラビアが掲載されている。

また巻末グラビアでは「Pick Up Girls!」として、高梨有咲さん、佐々木七海さん、三田萌日香さん、七瀬みるあさんが登場する。

さらに同日のヤンマガWeb「ヤンマガアザーっす!」では、桑島さんと佐々木さん、夏芽さんと池田さんによるグラビアのアザーカットが公開されている。

【桑島海空さん、佐々木ほのかさん】【夏芽すずさん、池田レイラさん】【高梨有咲さん、佐々木七海さん、三田萌日香さん、七瀬みるあさん】

(C) 2008-2024 Kodansha Ltd. All Rights Reserved.

(C)カノウリョウマ/ヤンマガWeb

(C)藤本和典/ヤンマガWeb