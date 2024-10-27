¶¦»º¡¢ÅÄÂ¼°Ñ°÷Ä¹¤Î¡Ö½é¿Ø¡×¤ÏËäË×µ¤Ì£¡¡ÅÞµ¡´Ø»æ¤ÎÆÃÊó¤Ç¤ÏÂ¸ºß´¶
¡¡¶¦»ºÅÞ¤Ï¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ê¤ÉÌîÅÞ5ÅÞ¤Î¡Ö¶¦Æ®¡×¤¬À°¤ï¤Ê¤¤Ãæ¡¢¾®Áªµó¶è¤ÇÁ°²ó¤Î¤Û¤ÜÇÜ¤Î213¿Í¤òÍÊÎ©¤·¤¿¤¬¡¢¿Ä¹¤Ç¤¤ë¤«¤ÏÈùÌ¯¤Ê¾ðÀª¤À¡£
¡¡Æ±ÅÞ½é¤Î½÷ÀÅÞ¼ó¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÄÂ¼ÃÒ»Ò°Ñ°÷Ä¹¤Ïº£²ó¤¬¡Ö½é¿Ø¡×¡£ÈæÎãÉ¼¤òÁ°²ó½°±¡Áª¤Î1¡¦6ÇÜ¤Î650ËüÉ¼¤Ë°ú¤¾å¤²¤ëÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿¤¬¡¢Ã£À®¤Ïº¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶¦»º¤Ï¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¤Î°ú¤¾å¤²¤äÏ«Æ¯»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤òÁ°ÌÌ¤ËÁÊ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¼«Ì±ÅÞÇÉÈ¶¤ÎÎ¢¶âÌäÂê¤ÎÄÉµÚ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¿¡£ÁªµóÀï¤Î½ªÈ×¤ËÆþ¤Ã¤¿23Æü¡¢ÅÞ¤Îµ¡´Ø»æ¤Î¡Ö¤·¤ó¤Ö¤óÀÖ´ú¡×¤¬¡¢Î¢¶âÌäÂê¤ÇÈó¸øÇ§¤È¤Ê¤Ã¤¿¸õÊä¤¬ÂåÉ½¤ÎÀ¯ÅÞ»ÙÉô¤ËÂÐ¤·¡¢¼«Ì±¤¬2ÀéËü±ß¤ò»Ùµë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÆÃÊó¡£¼«Ì±¤Ø¤ÎÂÇ·â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿·Á¤À¤¬¡¢Î©·û¤ä¹ñÌ±Ì±¼ç¤Ê¤É¤¬µÄÀÊ¤ò¿¤Ð¤¹¾ðÀª¤ÎÃæ¤Ç¡¢ËäË×¤¹¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2021Ç¯½°±¡Áª¤Ç¤ÏÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ò½ü¤¯ÌîÅÞ5ÅÞ¤Ç¡Ö¶¦Æ®¡×¡£¾®Áªµó¶è¤Ø¤ÎÍÊÎ©¤ò105¿Í¤ËÍÞ¤¨¤¿¤¬¡¢ÈæÎã¶è¤ò´Þ¤á¤¿·ë²Ì¤Ï¸ø¼¨Á°ÀªÎÏ¤«¤é2¸º¤Î10µÄÀÊ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£º£²ó¡¢½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤ò´Þ¤à°ÂÁ´ÊÝ¾ãË¡À©¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¤á¤°¤ê¡¢¿µ½Å¤Ë¸ÀÍÕ¤òÁª¤ÖÎ©·û¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤¡¢ÈæÎãÉ¼¤Î·¡¤êµ¯¤³¤·¤òÁÀ¤Ã¤ÆÀÑ¶ËÅª¤ÊÍÊÎ©¤Ë¤«¤¸¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¬¡¢¾®Áªµó¶è¤Ç¤ÏÀ¯¸¢ÈãÈ½É¼¤ÎÊ¬»¶¤ò¾·¤¯·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ê¾®ÎÓ·½¡Ë