[10.27 ブンデスリーガ第8節](ヴォノヴィア・ルールシュタディオン)

※23:30開始

<出場メンバー>

[ボーフム]

先発

GK 27 パトリック・ドレヴェス

DF 13 ヤコヴ・メディッチ

DF 14 ティム・オーマン

DF 20 イバン・オルデツ

MF 4 エルハン・マショビッチ

MF 6 イブラヒマ・シソコ

MF 8 アントニー・ルジア

MF 10 ダニ・デ・ウィット

MF 15 フェリックス・パスラック

MF 32 マクシミリアン・ビッテク

FW 29 モリッツ・ブロシンスキ

控え

GK 1 ティモ・ホルン

DF 2 クリスティアン・ガンボア

DF 41 ノア・ルースリ

MF 7 ルーカス・ダシュナー

MF 11 モリッツ・クバルテング

MF 23 三好康児

MF 24 マッツ・パネウィク

FW 21 ゲリット・ホルトマン

FW 33 フィリップ・ホフマン

監督

マルクス フェルドホフ

[バイエルン]

先発

GK 1 マヌエル・ノイアー

DF 2 ダヨ・ウパメカノ

DF 3 キム・ミンジェ

DF 19 アルフォンソ・デイビス

DF 27 コンラッド・ライマー

MF 6 ヨシュア・キミッヒ

MF 11 キングスレイ・コマン

MF 16 ジョアン・パリーニャ

MF 17 マイケル・オリーズ

MF 42 ジャマル・ムシアラ

FW 9 ハリー・ケイン

控え

GK 26 スベン・ウルライヒ

DF 15 エリック・ダイアー

DF 22 ラファエル・ゲレイロ

DF 49 A. Aznou

MF 8 レオン・ゴレツカ

FW 7 セルジュ・ニャブリ

FW 10 レロイ・サネ

FW 25 トーマス・ミュラー

FW 39 マティス・テル

監督

ビンセント・コンパニ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります