ボーフムvsバイエルン スタメン発表
[10.27 ブンデスリーガ第8節](ヴォノヴィア・ルールシュタディオン)
※23:30開始
<出場メンバー>
[ボーフム]
先発
GK 27 パトリック・ドレヴェス
DF 13 ヤコヴ・メディッチ
DF 14 ティム・オーマン
DF 20 イバン・オルデツ
MF 4 エルハン・マショビッチ
MF 6 イブラヒマ・シソコ
MF 8 アントニー・ルジア
MF 10 ダニ・デ・ウィット
MF 15 フェリックス・パスラック
MF 32 マクシミリアン・ビッテク
FW 29 モリッツ・ブロシンスキ
控え
GK 1 ティモ・ホルン
DF 2 クリスティアン・ガンボア
DF 41 ノア・ルースリ
MF 7 ルーカス・ダシュナー
MF 11 モリッツ・クバルテング
MF 23 三好康児
MF 24 マッツ・パネウィク
FW 21 ゲリット・ホルトマン
FW 33 フィリップ・ホフマン
監督
マルクス フェルドホフ
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 19 アルフォンソ・デイビス
DF 27 コンラッド・ライマー
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 11 キングスレイ・コマン
MF 16 ジョアン・パリーニャ
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 42 ジャマル・ムシアラ
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 26 スベン・ウルライヒ
DF 15 エリック・ダイアー
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
DF 49 A. Aznou
MF 8 レオン・ゴレツカ
FW 7 セルジュ・ニャブリ
FW 10 レロイ・サネ
FW 25 トーマス・ミュラー
FW 39 マティス・テル
監督
ビンセント・コンパニ
※23:30開始
<出場メンバー>
[ボーフム]
先発
GK 27 パトリック・ドレヴェス
DF 13 ヤコヴ・メディッチ
DF 14 ティム・オーマン
DF 20 イバン・オルデツ
MF 4 エルハン・マショビッチ
MF 6 イブラヒマ・シソコ
MF 8 アントニー・ルジア
MF 10 ダニ・デ・ウィット
MF 15 フェリックス・パスラック
FW 29 モリッツ・ブロシンスキ
控え
GK 1 ティモ・ホルン
DF 2 クリスティアン・ガンボア
DF 41 ノア・ルースリ
MF 7 ルーカス・ダシュナー
MF 11 モリッツ・クバルテング
MF 23 三好康児
MF 24 マッツ・パネウィク
FW 21 ゲリット・ホルトマン
FW 33 フィリップ・ホフマン
監督
マルクス フェルドホフ
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 19 アルフォンソ・デイビス
DF 27 コンラッド・ライマー
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 11 キングスレイ・コマン
MF 16 ジョアン・パリーニャ
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 42 ジャマル・ムシアラ
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 26 スベン・ウルライヒ
DF 15 エリック・ダイアー
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
DF 49 A. Aznou
MF 8 レオン・ゴレツカ
FW 7 セルジュ・ニャブリ
FW 10 レロイ・サネ
FW 25 トーマス・ミュラー
FW 39 マティス・テル
監督
ビンセント・コンパニ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります