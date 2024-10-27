Çú¾ÐÂÀÅÄ¤Îà¿ÊÂà¼ÁÌäá¤ËÀÐÇË¼óÁê¥Ô¥·¥ã¥ê¡Ö¸ÀµÚ¤¹¤Ù¤¤È»ä¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¡×¤ÎÂÀÅÄ¸÷¤¬£²£·Æü¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¤ÎÁªµóÆÃÈÖÀ¸ÊüÁ÷¤ËÅÐ¾ì¡£¸·¤·¤¤·ë²Ì¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ë¡¢Ãæ·Ñ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ÁÌä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡ÂÀÅÄ¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬Î¢¶âÌäÂê¤Ê¤É¤ÇÈó¸øÇ§¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¸õÊä¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ëÀ¯ÅÞ»ÙÉô¤Ë£²£°£°£°Ëü±ß¤ò¿¶¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÌäÂê¤¬Àï¶É¤òÂç¤¤¯Ê¬¤±¤¿²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¡£
¡Ö°ìÈÌ¹ñÌ±¤Ï¡¢À©ÅÙÅª¤Ë¤³¤ì¡Ê£²£°£°£°Ëü±ß¤Î¿¶¹þ¡Ë¤¬ÌäÂê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡¢¤Ã¤Æ¤³¤È¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£º£¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç£²£°£°£°Ëü¤ò»ÙÉô¤ËÇÛ¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î»ÙÉôÄ¹¤ÏÁªµó¤Ë»È¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤È¤â»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈàÀ¤ÏÀá¤òÂåÊÛ¤¹¤ë¤È¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ëÊ¸½ñ¸òÄÌÈñ¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢À¯ºö³èÆ°Èñ¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢°ìÂÎ¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¤Ï¤È¡Ê¹ñÌ±¤Ï»×¤¦¡Ë¡£²æ¡¹¡¢¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤¦¤À¤Í¤È¤¤¤¦É÷¤ËÍý²ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤±¤É¤â¡¢¤½¤ì¤¬Í¸¢¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ËÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤ÏÁ´Á³¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÅÞ¤ÎÀâÌÀÉÔÂ¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¼¡¤ËÂÀÅÄ¤Ï¡¢²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤¬¸½¼ÂÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿¸·¤·¤¤·ë²Ì¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¯¼£²È¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤¬Ì¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£·ë²Ì¤¬Á´¤Æ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢ÀÐÇË¤µ¤ó¤Ï¤³¤ÎÀè¤É¤¦¤µ¤ì¤ë¤ª¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼óÁê¤ÎÀÕÇ¤¤òÄÉµÚ¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡Öº£¡¢¤³¤Î½Ö´Ö¤â¤Í¡¢³«É¼Â®Êó¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Æ¤ª¤é¤ì¤ëÊý¤¬¤ª¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÃÊ³¬¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤Ù¤¤À¤È»ä¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¤òÈò¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜÁªµó¤ÇÌö¿Ê¤·¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¼ê¤òÁÈ¤à²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡ÖÀ¯ºö¤È¤·¤Æ¶¨Ä´¤¹¤Ù¤¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ïí´í°¤¹¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ÏÀ¯ºö¤´¤È¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¹ñ²È¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤Ë¶¨Ä´¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ÊÊÖÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£