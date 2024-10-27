ËëÆâ¡¦¹â°Â¡¢¹øÄË¤Ç½©½ä¶È¤òÅÓÃæÎ¥Ã¦¤âÁá´üÉüµ¢¡¡¡Ö¤Ü¤Á¤Ü¤Á¤Ç¤¹¡£ÄË¤ß¤ÏÁ´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î½©½ä¶È¤Ï£²£·Æü¡¢²¬»³¡¦ÁÒÉß»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ËëÆâ¡¦¹â°Â¡ÊÅÄ»Ò¥Î±º¡Ë¤Ï´Ø¼èÆ±»Î¤Î¿½¤·¹ç¤¤·Î¸Å¤Ë»²²Ã¤»¤º¡¢·Ú¤á¤ÎÄ´À°¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¥µ¥¤¥ó¤Îµá¤á¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¹â°Â¤Ï£±Æü¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤¿½©½ä¶È¤Ë½éÆü¤«¤éÂÓÆ±¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡ÖÊÑ·ÁÀ¹øÄÇ¾É¤ËÈ¼¤¦µÞÀ¹øÄË¾É¡×¤Ç£µÆü¤«¤éÅÓÃæÎ¥Ã¦¡£ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤¬¸øÉ½¤·¤¿¿ÇÃÇ½ñ¤Ë¤Ï¡ÖÁ´¼£Ìó£³½µ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡×¤È¤ÎÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£±£¹Æü¤Î½ä¶È¤ÇÁá´üÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¶áÇ¯¤ÏËýÀÅª¤Ê¹øÄË¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢£²£¶Æü¤Î¼èºà¤Ç¹ø¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Ü¤Á¤Ü¤Á¤Ç¤¹¡£ÄË¤ß¤ÏÁ´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡£¹·î¤Î½©¾ì½ê¤Ï£±£°¾¡¤òµó¤²¡¢¸µÂç´Ø¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À·òºß¡£¶å½£¾ì½ê¡Ê£±£±·î£±£°Æü½éÆü¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Ø¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¤Ü¤Á¤Ü¤Á¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÅ¤«¤ËÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£¡ÊÂçÀ¾¡¡·òÂÀ¡Ë