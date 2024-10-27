¡Ú½°±¡Áª¡Û·§ËÜ3¶è ºäËÜÅ¯»Ö»á(¼«Ì±Ž¥Á°)¤ÎÁªµóÀï
½°±¡Áª·§ËÜ3¶è¤ÇÅöÁª³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁ°¿¦Ž¥ºäËÜÅ¯»Ö»á¤ÎÁªµóÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ºäËÜÅ¯»Ö»á
¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¶¿ÅÚ¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
µÆÍÛÄ®¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿ÂæÏÑ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¥áー¥«ー¡¢TSMC¡£¡È100Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¡É¤È¤â¤¤¤ï¤ì¡¢ÊÑ²½¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë·§ËÜ3¶è¡£ºäËÜ»á¤Ï¿¼¹ï²½¤¹¤ë¸òÄÌ½ÂÂÚ¤Ê¤É¡¢ÃÏ¸µ¤Î²ÝÂê¤ËÀ¼¤ò¾å¤²Â³¤±¤Æ¤¤¿¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖTSMC¤Î²ÔÆ¯¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï·úÀß¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Æ»Ï©·úÀß¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡£´ßÅÄ¼óÁê¤ËÄ¾ÃÌÈ½¤ò¤·¤Þ¤·¤Æ¡×
ÇÀÎÓ¿å»ºÁê¤äÃÏÊýÁÏÀ¸Ã´ÅöÁê¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¡¢¸½ºß¤ÏÅÞ¤ÎÍ×¿¦¡¢¹ñ²ñÂÐºö°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤ëºäËÜ»á¡£Áªµó´ü´Ö¤Î3Ê¬¤Î1¤ÏÂ¾¤ÎÎ©¸õÊä¼Ô¤Î±þ±ç¤Ç·§ËÜ¤òÎ¥¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ºäËÜÅ¯»Ö»á
¡ÖÁªµó¥«ー¤Ë¾è¤ë¤Î¤Ï¸©µÄ¤ÎÊý¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ºÊ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤ËÁªµó¥«ー¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤ÎÂåÍý¤òÌ³¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
ËÜ¿ÍÉÔºß¤Î´Ö¤â¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¼ê·ø¤¤ÁÈ¿¥Àï¤ÇÈ×ÀÐ¤ÊÀï¤¤¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£