½°±¡Áª¤Î°¦ÃÎ7¶è¤Ç¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¿·¿Í¡¦ÆüÌî¼ÓÎ¤°¡»á(36)¤¬¡¢½éÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÆüÌî»á¤Ï¡Ö»°¤Ä»Ò¤ò°é¤Æ¤ë4»ù¤ÎÊì¡×¤ò¥­¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ìー¥º¤Ë¡¢Ã¯¤â¼è¤ê»Ä¤µ¤Ê¤¤»Ò°é¤ÆÀ¯ºö¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¡¢»Ù»ý¤ò¹­¤²¤Þ¤·¤¿¡£

¾®Áªµó¶è¤ÇÇÔ¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁ°¿¦¡¦ÎëÌÚ½ß»Ê»á(66)¤ÏÀ¯¼£»ñ¶â¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤ÎÉÔµ­ºÜÌäÂê¤Ë´Ø·¸¤·¡¢ÈæÎã¤Ç¤Î½ÅÊ£Î©¸õÊä¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÍîÁª¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£