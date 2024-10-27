¡ÚÂ®Êó¡ÛÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¤Î¶¯Åð½ý³²»ö·ï¤Ç¸ø³«¼êÇÛ¤µ¤ì¤¿21ºÐ¤ÎÃË¤Ï²£ÉÍ»Ô¤Î¶¯Åð»¦¿Í»ö·ï¤Ë¤â´ØÍ¿¤«¡¡¸½¾ìÉÕ¶á¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë»÷¤¿¿ÍÊª¤¬¼Ì¤ë¡¡¿ÀÆàÀî¸©·Ù
ÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¤Çµ¯¤¤¿¶¯Åð½ý³²»ö·ï¤Ç¸ø³«¼êÇÛ¤µ¤ì¤¿ÃË¤¬¡¢²£ÉÍ»Ô¤Î¶¯Åð»¦¿Í»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½»µï¡¦¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤Îµ×ÊÝÅÄÎ¦ÅÍÍÆµ¿¼Ô¡Ê21¡Ë¤Ïº£·î17Æü¡¢»ÔÀî»Ô¤Î½»Âð¤Ë²¡¤·Æþ¤ê¡¢½»¿Í¤Î½÷À¡Ê50¡Ë¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤¦¤¨¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ê¤É¤òÃ¥¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç¸ø³«¼êÇÛ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢µ×ÊÝÅÄÍÆµ¿¼Ô¤¬²£ÉÍ»ÔÀÄÍÕ¶è¤Çµ¯¤¤¿¶¯Åð»¦¿Í»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ìÉÕ¶á¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é±ÇÁü¤Ëµ×ÊÝÅÄÍÆµ¿¼Ô¤È»÷¤¿¿ÍÊª¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÀéÍÕ¸©·Ù¤Ï¡¢µ×ÊÝÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Î²èÁü7Ëç¤ò¸ø³«¤·¡¢¾å¸Â300Ëü±ß¤ÎÁÜººÆÃÊÌÊó¾©¶â¤ÎÂÐ¾Ý»ö·ï¤Ë»ØÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡Ä£¤Ï27Æü¤«¤é¡¢ÀéÍÕ¸©·Ù¤Ï28Æü¤«¤é¡¢²èÁü¤Ê¤É¤ò¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë·ÇºÜ¤·¡¢¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
²ð¸î,
¾²ÃÈË¼,
¿ÀÆàÀî,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
³¤,
¥Û¥Æ¥ë,
²£ÉÍ,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼