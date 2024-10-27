ÎëÌÚºÌ±ð¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Î¥Ñ¥ë¥Þ¡¢PK¼ºÇÔ¤¬¶Á¤¤¤Æ¥¨¥ó¥Ý¥ê¤Ë¥É¥í¡¼¡Ú¥»¥ê¥¨A¡Û
¥Ñ¥ë¥Þ¤Ï27Æü¡¢¥»¥ê¥¨AÂè9Àá¤Ç¥¨¥ó¥Ý¥ê¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¡¢1-1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£¥Ñ¥ë¥Þ¤ÎGKÎëÌÚºÌ±ð¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°Àá¥³¥âÀï¤ò¼éÀª¤ÎÅ¸³«¤ÎËö¡¢¥´¡¼¥ë¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À17°Ì¥Ñ¥ë¥Þ(¾¡¤ÁÅÀ7)¤Ï¡¢ºÌ±ð¤¬5»î¹çÏ¢Â³¥¹¥¿¥á¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
11°Ì¥¨¥ó¥Ý¥ê(¾¡¤ÁÅÀ10)¤ËÂÐ¤·¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤ÊÅ¸³«¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿Ãæ¡¢¥Ñ¥ë¥Þ¤Ï11Ê¬¤Ë¹¥µ¡¡£¥Þ¥ó¤Î¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Î¥Ü¥Ë¡¼¤¬ÏÈÆâ¥·¥å¡¼¥È¡£¤·¤«¤·GK¤Ë¥»¡¼¥Ö¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â¸ß³Ñ¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢¥Ñ¥ë¥Þ¤Ï35Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¡£¥®¥ã¥·¤Ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÆÍ¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÀÞ¤êÊÖ¤·¤¬¥¯¥ê¥Ð¥ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
ÄÉ¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ñ¥ë¥Þ¤Ï43Ê¬¡¢¥«¥ó¥Á¥§¥Ã¥ê¥¨¡¼¥ê¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤¬¥Ð¡¼¤ËÄ¾·â¤·¡¢1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤¿¡£
·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢Áª¼ê¸òÂå¤ÇÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¥Ñ¥ë¥Þ¤Ï¡¢57Ê¬¤Ë¥Ü¥Ë¡¼¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ÇGK¥Ð¥¹¥±¥¹¤ò¶¯½±¡£¤µ¤é¤Ë63Ê¬¡¢¥Ù¥ë¥Ê¥Ù¤ÎÄ¾ÀÜFK¤¬ÏÈ¤òÂª¤¨¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤âGK¥Ð¥¹¥±¥¹¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¹¶¤á¤¢¤°¤Í¤ë¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥ë¥Þ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½ªÈ×¤Î80Ê¬¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£º¸¥µ¥¤¥É¤òÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥ô¥¡¥ì¥ê¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥Ü¥Ã¥¯¥¹Ãæ±û¤Ç¼õ¤±¤¿¥·¥ã¥ë¥Ñ¥ó¥Æ¥£¥¨¤¬¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë82Ê¬¡¢¥Ñ¥ë¥Þ¤ËPK¡£¥¢¥ë¥à¥¯¥ô¥£¥¹¥È¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢GK¥Ð¥¹¥±¥¹¤ËÅÝ¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¥¥Ã¥«¡¼¤Î¥Ü¥Ë¡¼¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥Ð¡¼¤ËÄ¾·â¤·¤ÆµÕÅ¾¤Ê¤é¤º¡£
¤³¤Î¤Þ¤Þ1-1¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡¢PK¼ºÇÔ¤¬¶Á¤¤¤¿¥Ñ¥ë¥Þ¤Ï3»î¹çÏ¢Â³¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¥Ñ¥ë¥Þ 1-1 ¥¨¥ó¥Ý¥ê
¡Ú¥Ñ¥ë¥Þ¡Û
¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥·¥ã¥ë¥Ñ¥ó¥Æ¥£¥¨(¸å35)
¡Ú¥¨¥ó¥Ý¥ê¡Û
OG(Á°35)
Á°Àá¥³¥âÀï¤ò¼éÀª¤ÎÅ¸³«¤ÎËö¡¢¥´¡¼¥ë¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À17°Ì¥Ñ¥ë¥Þ(¾¡¤ÁÅÀ7)¤Ï¡¢ºÌ±ð¤¬5»î¹çÏ¢Â³¥¹¥¿¥á¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
11°Ì¥¨¥ó¥Ý¥ê(¾¡¤ÁÅÀ10)¤ËÂÐ¤·¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤ÊÅ¸³«¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿Ãæ¡¢¥Ñ¥ë¥Þ¤Ï11Ê¬¤Ë¹¥µ¡¡£¥Þ¥ó¤Î¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Î¥Ü¥Ë¡¼¤¬ÏÈÆâ¥·¥å¡¼¥È¡£¤·¤«¤·GK¤Ë¥»¡¼¥Ö¤µ¤ì¤¿¡£
ÄÉ¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ñ¥ë¥Þ¤Ï43Ê¬¡¢¥«¥ó¥Á¥§¥Ã¥ê¥¨¡¼¥ê¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤¬¥Ð¡¼¤ËÄ¾·â¤·¡¢1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤¿¡£
·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢Áª¼ê¸òÂå¤ÇÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¥Ñ¥ë¥Þ¤Ï¡¢57Ê¬¤Ë¥Ü¥Ë¡¼¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ÇGK¥Ð¥¹¥±¥¹¤ò¶¯½±¡£¤µ¤é¤Ë63Ê¬¡¢¥Ù¥ë¥Ê¥Ù¤ÎÄ¾ÀÜFK¤¬ÏÈ¤òÂª¤¨¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤âGK¥Ð¥¹¥±¥¹¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¹¶¤á¤¢¤°¤Í¤ë¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥ë¥Þ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½ªÈ×¤Î80Ê¬¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£º¸¥µ¥¤¥É¤òÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥ô¥¡¥ì¥ê¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥Ü¥Ã¥¯¥¹Ãæ±û¤Ç¼õ¤±¤¿¥·¥ã¥ë¥Ñ¥ó¥Æ¥£¥¨¤¬¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë82Ê¬¡¢¥Ñ¥ë¥Þ¤ËPK¡£¥¢¥ë¥à¥¯¥ô¥£¥¹¥È¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢GK¥Ð¥¹¥±¥¹¤ËÅÝ¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¥¥Ã¥«¡¼¤Î¥Ü¥Ë¡¼¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥Ð¡¼¤ËÄ¾·â¤·¤ÆµÕÅ¾¤Ê¤é¤º¡£
¤³¤Î¤Þ¤Þ1-1¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡¢PK¼ºÇÔ¤¬¶Á¤¤¤¿¥Ñ¥ë¥Þ¤Ï3»î¹çÏ¢Â³¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¥Ñ¥ë¥Þ 1-1 ¥¨¥ó¥Ý¥ê
¡Ú¥Ñ¥ë¥Þ¡Û
¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥·¥ã¥ë¥Ñ¥ó¥Æ¥£¥¨(¸å35)
¡Ú¥¨¥ó¥Ý¥ê¡Û
OG(Á°35)