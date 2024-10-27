¡Ö²ñ¿´¤ÎÅö¤¿¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢Æþ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤â¤ó¤Í¡×¡ÖÍß¤ò¸À¤¨¤Ð¤¤ê¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡×¡¡»î¹ç¸å¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯²¦µåÃÄ²ñÄ¹¤Î°ìÌä°ìÅú
¡¡¢¡SMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2024¡¡Âè2Àï¡¡DeNA3¡½6¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê27Æü¡¢²£ÉÍ¡Ë
¡¡¡½¥Á¡¼¥à¤Ï2Ï¢¾¡
¡¡¡Ö¥â¥¤¥Í¥í¤ÏÅÓÃæ¤Þ¤Ç¤¤¤¤Åêµå¤ò¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Í¡×
¡¡¡½4ÈÖ»³Àî¤ËÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º1¹æ¤¬½Ð¤¿
¡¡¡Ö¤¢¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Í¡£²ñ¿´¤ÎÅö¤¿¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤¬Æþ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤â¤ó¤Í¡×
¡¡¡½CS¤«¤é¹¥Ä´¤ò»ýÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¡¡Ö¤â¤¦¤º¤Ã¤ÈÄ´»Ò¤¬¤¤¤¤¤«¤é¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈà¤Ï¤Í¡¢Â¾¤ÎÂÇ¼Ô¤È°ã¤Ã¤Æ¡Ê¹â¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿¡Ë¤¢¤¢¤¤¤¦ÂÇµå¤Ç¤âÈô¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤â¤ó¤Í¡×
¡¡¡½3ÅÀº¹¤À¤¬¡¢´°¾¡¤Î¤è¤¦¤Ê»î¹ç
¡¡¡Ö¤½¤¦¤À¤Í¡£ËÜÅö¤Ï¥â¥¤¥Í¥í¤¬¤â¤¦¾¯¤·¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¥¢¥ì¤À¤Ã¤¿¡ÊÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Ë¤ó¤À¤±¤É¡¢Íß¤ò¸À¤¨¤Ð¤¤ê¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£