½°±¡ÁªÅêÉ¼Î¨¤Ï53.11¡óÁ°¸å¡¡Á°²ó¤è¤ê2.82¥Ý¥¤¥ó¥È¤Û¤É²¼²ó¤ë¡¡
Âè50²ó½°µÄ±¡µÄ°÷ÁíÁªµó¤ÎÅêÉ¼¤Ï¸á¸å8»þ¤ÇÄù¤áÀÚ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï¡¢53.11¡óÁ°¸å¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
FNN¤Î¿ä·×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤ç¤¦ÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¸½ºß³«É¼ºî¶È¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿½°±¡Áª¤Ç¡¢¾®Áªµó¶è¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï53.11¡óÁ°¸å¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Á°²ó2021Ç¯¤ÎÁíÁªµó¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï55.93¡ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤Î¿äÄêÃÍ¤Ï¡¢¤½¤ì¤è¤ê2.82¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄøÅÙ²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁíÌ³¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤òºÑ¤Þ¤»¤¿Í¸¢¼Ô¤ÏÁ°²ó¤è¤ê37Ëü¿Í¤¢¤Þ¤êÂ¿¤¤2095Ëü5435¿Í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÅöÆü¤ÎÅêÉ¼Î¨¤¬¿¤Ó¤º¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÎÅêÉ¼Î¨¤ÏÁ°²ó¤è¤ê²¼¤¬¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£