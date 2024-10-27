À¤¹Ì¹°À®»á¤¬ÅöÁª³Î¼Â¡¢Î¢¶âÌäÂê¤Ç¼«Ì±Î¥ÅÞ¡¡Æó³¬¿¹¯»á¤ÏÁªµó¶èÍîÁª
¡¡Ìµ½êÂ°¿·´é¤ÎÀ¤¹Ì¹°À®»á¤ÎÏÂ²Î»³2¶è¤Ç¤Î½éÅöÁª¤¬³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¾®Áªµó¶è¤ÇÍîÁª³Î¼Â¤È¤Ê¤ê¡¢¸·¤·¤¤É½¾ð¤ÇÏÃ¤¹ÏÂ²Î»³£²¶è¤ÎÆó³¬¿¹¯»á=2024Ç¯10·î27ÆüÌë¡¢ÏÂ²Î»³¸©ÅÄÊÕ»Ô¡¢¿åÌîµÁÂ§»£±Æ
¡¡À¤¹Ì»á¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁ°»²±¡´´»öÄ¹¤Ç¡¢´±Ë¼ÉûÄ¹´±¤ä·ÐºÑ»º¶ÈÁê¤òÎòÇ¤¡£ÇÉÈ¶¤ÎÎ¢¶âÌäÂê¤ÇÎ¥ÅÞ´«¹ð¤ò¼õ¤±¤ÆÎ¥ÅÞ¤·¡¢Ìµ½êÂ°¤Ç¤Î¡Ö¤¯¤éÂØ¤¨¡×¤ÎÎ©¸õÊä¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±Áªµó¶è¤Ë¤Ï¼«Ì±¸øÇ§¤Ç¿·´é¤ÎÆó³¬¿¹¯»á¤âÎ©¤Á¡¢¡ÖÊÝ¼éÊ¬Îö¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Æó³¬»á¤ÏÎ¢¶âÌäÂê¤ÎÀÕÇ¤¤ò¤È¤ë¤È¤·¤Æ°úÂà¤·¤¿Æó³¬½ÓÇî¡¦¸µÅÞ´´»öÄ¹¤Î»°ÃË¤Ç¡¢ÃÏÈ×¤ò·Ñ¤°·Á¤Ç¤ÎÎ©¸õÊä¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾®Áªµó¶è¤Ç¤ÏÍîÁª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£