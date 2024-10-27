クリスタル・パレスvsトッテナム スタメン発表
[10.27 プレミアリーグ第9節](シェルハースト パーク)
※23:00開始
<出場メンバー>
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 6 マーク・グエヒ
DF 27 トレボ・チャロバー
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 7 イスマイラ・サール
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 12 ダニエル・ムニョス
MF 20 アダム・ウォートン
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
控え
GK 30 マット・ターナー
DF 2 ジョエル・ウォード
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 58 C. Kporha
MF 15 ジェフリー・シュルップ
MF 18 鎌田大地
MF 19 ウィル・ヒューズ
MF 64 A. Agbinone
FW 9 エディ・エンケティア
監督
オリバー・グラスナー
[トッテナム]
先発
GK 1 グリエルモ・ビカーリオ
DF 13 デスティニー・ウドジェ
DF 17 クリスティアン・ロメロ
DF 23 ペドロ・ポロ
DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン
MF 8 イブ・ビスマ
MF 10 ジェームズ・マディソン
MF 21 デヤン・クルゼフスキ
FW 19 ドミニク・ソランケ
FW 22 ブレナン・ジョンソン
FW 47 マイキー・ムーア
控え
GK 20 フレイザー・フォスター
DF 6 ラドゥ・ドラグーシン
DF 33 ベン・デイビス
MF 14 アーチー・グレイ
MF 15 ルーカス・ベリバル
MF 29 パペ・マタル・サール
MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール
FW 9 リシャルリソン
FW 16 ティモ・ベルナー
監督
アンジェ・ポステコグルー
※23:00開始
<出場メンバー>
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 6 マーク・グエヒ
DF 27 トレボ・チャロバー
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 7 イスマイラ・サール
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 12 ダニエル・ムニョス
MF 20 アダム・ウォートン
控え
GK 30 マット・ターナー
DF 2 ジョエル・ウォード
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 58 C. Kporha
MF 15 ジェフリー・シュルップ
MF 18 鎌田大地
MF 19 ウィル・ヒューズ
MF 64 A. Agbinone
FW 9 エディ・エンケティア
監督
オリバー・グラスナー
[トッテナム]
先発
GK 1 グリエルモ・ビカーリオ
DF 13 デスティニー・ウドジェ
DF 17 クリスティアン・ロメロ
DF 23 ペドロ・ポロ
DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン
MF 8 イブ・ビスマ
MF 10 ジェームズ・マディソン
MF 21 デヤン・クルゼフスキ
FW 19 ドミニク・ソランケ
FW 22 ブレナン・ジョンソン
FW 47 マイキー・ムーア
控え
GK 20 フレイザー・フォスター
DF 6 ラドゥ・ドラグーシン
DF 33 ベン・デイビス
MF 14 アーチー・グレイ
MF 15 ルーカス・ベリバル
MF 29 パペ・マタル・サール
MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール
FW 9 リシャルリソン
FW 16 ティモ・ベルナー
監督
アンジェ・ポステコグルー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります