[10.27 プレミアリーグ第9節](シェルハースト パーク)

※23:00開始

<出場メンバー>

[クリスタル・パレス]

先発

GK 1 ディーン・ヘンダーソン

DF 5 マクサンス・ラクロワ

DF 6 マーク・グエヒ

DF 27 トレボ・チャロバー

MF 3 タイリック・ミッチェル

MF 7 イスマイラ・サール

MF 8 ジェフェルソン・レルマ

MF 10 エベレチ・エゼ

MF 12 ダニエル・ムニョス

MF 20 アダム・ウォートン

FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ

控え

GK 30 マット・ターナー

DF 2 ジョエル・ウォード

DF 17 ナサニエル・クライン

DF 58 C. Kporha

MF 15 ジェフリー・シュルップ

MF 18 鎌田大地

MF 19 ウィル・ヒューズ

MF 64 A. Agbinone

FW 9 エディ・エンケティア

監督

オリバー・グラスナー

[トッテナム]

先発

GK 1 グリエルモ・ビカーリオ

DF 13 デスティニー・ウドジェ

DF 17 クリスティアン・ロメロ

DF 23 ペドロ・ポロ

DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン

MF 8 イブ・ビスマ

MF 10 ジェームズ・マディソン

MF 21 デヤン・クルゼフスキ

FW 19 ドミニク・ソランケ

FW 22 ブレナン・ジョンソン

FW 47 マイキー・ムーア

控え

GK 20 フレイザー・フォスター

DF 6 ラドゥ・ドラグーシン

DF 33 ベン・デイビス

MF 14 アーチー・グレイ

MF 15 ルーカス・ベリバル

MF 29 パペ・マタル・サール

MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール

FW 9 リシャルリソン

FW 16 ティモ・ベルナー

監督

アンジェ・ポステコグルー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります