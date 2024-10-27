ウエスト・ハムvsマンチェスター・U スタメン発表
[10.27 プレミアリーグ第9節](ロンドン スタジアム)
※23:00開始
<出場メンバー>
[ウエスト・ハム]
先発
GK 1 ウカシュ・ファビアンスキ
DF 15 コンスタンティノス・マブロパノス
DF 26 マキシミリアン・キルマン
DF 29 アーロン・ワン・ビサカ
DF 33 エメルソン・パルミエリ
MF 4 カルロス・ソレール
MF 10 ルーカス・パケタ
MF 19 エドソン アルバレス
MF 20 ジャロッド・ボーウェン
MF 24 ギド・ロドリゲス
FW 9 ミカイル・アントニオ
控え
GK 23 アルフォンス・アレオラ
DF 3 アーロン・クレスウェル
DF 5 ブラディミール・ツォウファル
DF 25 ジャン=クレール トディボ
MF 28 トマーシュ・ソウチェク
MF 39 アンディ・アービング
FW 7 クリセンシオ・サマーフィル
FW 17 ルイス・ギリェルミ
FW 18 ダニー・イングス
監督
フレン・ロペテギ
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 6 リサンドロ・マルティネス
DF 20 ディオゴ・ダロト
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 10 マーカス・ラッシュフォード
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ
MF 18 カゼミーロ
FW 9 ラスムス・ホイルンド
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 2 ビクトル・リンデロフ
DF 35 ジョニー・エバンス
DF 41 H. Amass
MF 25 マヌエル・ウガルテ
MF 57 J. Fletcher
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
FW 16 アマド・ディアロ
FW 36 E. Wheatley
監督
エリック・テン・ハフ
※23:00開始
<出場メンバー>
[ウエスト・ハム]
先発
GK 1 ウカシュ・ファビアンスキ
DF 15 コンスタンティノス・マブロパノス
DF 26 マキシミリアン・キルマン
DF 29 アーロン・ワン・ビサカ
DF 33 エメルソン・パルミエリ
MF 4 カルロス・ソレール
MF 10 ルーカス・パケタ
MF 19 エドソン アルバレス
MF 20 ジャロッド・ボーウェン
FW 9 ミカイル・アントニオ
控え
GK 23 アルフォンス・アレオラ
DF 3 アーロン・クレスウェル
DF 5 ブラディミール・ツォウファル
DF 25 ジャン=クレール トディボ
MF 28 トマーシュ・ソウチェク
MF 39 アンディ・アービング
FW 7 クリセンシオ・サマーフィル
FW 17 ルイス・ギリェルミ
FW 18 ダニー・イングス
監督
フレン・ロペテギ
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 6 リサンドロ・マルティネス
DF 20 ディオゴ・ダロト
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 10 マーカス・ラッシュフォード
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ
MF 18 カゼミーロ
FW 9 ラスムス・ホイルンド
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 2 ビクトル・リンデロフ
DF 35 ジョニー・エバンス
DF 41 H. Amass
MF 25 マヌエル・ウガルテ
MF 57 J. Fletcher
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
FW 16 アマド・ディアロ
FW 36 E. Wheatley
監督
エリック・テン・ハフ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります