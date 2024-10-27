[10.27 プレミアリーグ第9節](ロンドン スタジアム)

※23:00開始

<出場メンバー>

[ウエスト・ハム]

先発

GK 1 ウカシュ・ファビアンスキ

DF 15 コンスタンティノス・マブロパノス

DF 26 マキシミリアン・キルマン

DF 29 アーロン・ワン・ビサカ

DF 33 エメルソン・パルミエリ

MF 4 カルロス・ソレール

MF 10 ルーカス・パケタ

MF 19 エドソン アルバレス

MF 20 ジャロッド・ボーウェン

MF 24 ギド・ロドリゲス

FW 9 ミカイル・アントニオ

控え

GK 23 アルフォンス・アレオラ

DF 3 アーロン・クレスウェル

DF 5 ブラディミール・ツォウファル

DF 25 ジャン=クレール トディボ

MF 28 トマーシュ・ソウチェク

MF 39 アンディ・アービング

FW 7 クリセンシオ・サマーフィル

FW 17 ルイス・ギリェルミ

FW 18 ダニー・イングス

監督

フレン・ロペテギ

[マンチェスター・ユナイテッド]

先発

GK 24 アンドレ・オナナ

DF 3 ヌセア・マズラウィ

DF 4 マタイス・デ・リフト

DF 6 リサンドロ・マルティネス

DF 20 ディオゴ・ダロト

MF 8 ブルーノ・フェルナンデス

MF 10 マーカス・ラッシュフォード

MF 14 クリスティアン・エリクセン

MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ

MF 18 カゼミーロ

FW 9 ラスムス・ホイルンド

控え

GK 1 アルタイ・バユンドゥル

DF 2 ビクトル・リンデロフ

DF 35 ジョニー・エバンス

DF 41 H. Amass

MF 25 マヌエル・ウガルテ

MF 57 J. Fletcher

FW 11 ジョシュア・ザークツィー

FW 16 アマド・ディアロ

FW 36 E. Wheatley

監督

エリック・テン・ハフ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります