佐々木亮介(a flood of circle)、弾き語りツーマン＜雷よ静かに轟け＞第八夜を12月開催
a flood of circleの佐々木亮介主催による弾き語りツーマンシリーズ＜雷よ静かに轟け＞の第八夜が、12月21日(土)に東京・浅草フランス座演芸場東洋館にて開催されることが発表となった。
◆ 佐々木亮介(a flood of circle) 画像
これは本日10月27日(日)、中村一義(Acoustic set with 三井律郎)を迎えて行われた＜“雷よ静かに轟け” 浅草フランス座演芸場東洋館 第七夜＞公演終了後にアナウンスされたものだ。第八夜のチケットFC先行受付は本日22時より。第八夜のゲストは近日発表されるとのこと。
■佐々木亮介弾き語り興行＜雷よ静かに轟け 第八夜＞
open19:00 / start19:30
ゲスト：近日発表
▼チケット
前売り：\4,800
【ファンクラブ先行受付】
受付期間：10/27(日)22:00〜11/4(月祝)23:59
http://sp.arena.emtg.jp/afloodofcircle/
■a flood of circleアルバム『WILD BUNNY BLUES / 野うさぎのブルース』
【初回限定盤(CDA+DVD)】
TECI-1829 ￥5,000(税抜) / ￥5,500(税込)
【通常盤(CD)】
TECI-1830 ￥3,000(税抜) / ￥3,300(税込)
▼CD収録曲
01. WILD BUNNY BLUES / 野うさぎのブルース
02. 虫けらの詩
03. ゴールド・ディガーズ
04. ひとさらい
05. Eine Kleine Nachtmusik
06. D E K O T O R A
07. ファスター
08. キャンドルソング
09. ベイビーブルーの星を探して
10. 屋根の上のハレルヤ
11. 11
▼初回限定盤DVD収録内容
1. 虫けらの詩 Music Video
2. a flood of circle A ROCKBAND NONFICTION ONE WAY BLUE
■＜a flood of circle Tour 2024-2025＞
11月28日(木) 千葉LOOK
11月29日(金) 千葉LOOK
12月06日(金) 堺FANDANGO
12月07日(土) 堺FANDANGO
w/ THE CHINA WIFE MOTORS
▼2025年
01月23日(木) 名古屋CLUB UPSET
02月09日(日) 京都磔磔
02月11日(火祝) 広島SECOND CRUTCH
02月13日(木) 松山Double-u studio
02月15日(土) 高知X-pt.
02月16日(日) 高松DIME
02月18日(火) 静岡UMBER
03月06日(木) 神戸太陽と虎
03月08日(土) 鹿児島SR HALL
03月09日(日) 大分club SPOT
03月11日(火) 岐阜ants
03月16日(日) 横浜F.A.D
03月20日(木祝) 新潟CLUB RIVERST
03月22日(土) 郡山HIPSHOT JAPAN
03月23日(日) 盛岡CLUB CHANGE WAVE
04月05日(土) 長野J
04月06日(日) 金沢vanvanV4
04月10日(木) 奈良NEVER LAND
04月12日(土) 出雲APOLLO
04月13日(日) 福山Cable
05月09日(金) 仙台MACANA
05月10日(土) 水戸LIGHT HOUSE
05月15日(木) 八戸ROXX
05月16日(金) 八戸ROXX
05月18日(日) 山形ミュージック昭和SESSION
05月23日(金) 岡山PEPPERLAND
05月25日(日) 福岡CB
05月30日(金) 札幌cube garden
05月31日(土) 旭川CASINO DRIVE
06月05日(木) 名古屋CLUB QUATTRO
06月06日(金) 梅田CLUB QUATTRO
06月13日(金) Zepp DiverCity TOKYO
06月21日(土) 沖縄output
関連リンク
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