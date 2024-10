a flood of circleの佐々木亮介主催による弾き語りツーマンシリーズ<雷よ静かに轟け>の第八夜が、12月21日(土)に東京・浅草フランス座演芸場東洋館にて開催されることが発表となった。これは本日10月27日(日)、中村一義(Acoustic set with 三井律郎)を迎えて行われた<“雷よ静かに轟け” 浅草フランス座演芸場東洋館 第七夜>公演終了後にアナウンスされたものだ。第八夜のチケットFC先行受付は本日22時より。第八夜のゲストは近日発表されるとのこと。

2024年11月6日(水)発売【初回限定盤(CDA+DVD)】TECI-1829 ¥5,000(税抜) / ¥5,500(税込)【通常盤(CD)】TECI-1830 ¥3,000(税抜) / ¥3,300(税込)▼CD収録曲01. WILD BUNNY BLUES / 野うさぎのブルース02. 虫けらの詩03. ゴールド・ディガーズ04. ひとさらい05. Eine Kleine Nachtmusik06. D E K O T O R A07. ファスター08. キャンドルソング09. ベイビーブルーの星を探して10. 屋根の上のハレルヤ11. 11▼初回限定盤DVD収録内容1. 虫けらの詩 Music Video2. a flood of circle A ROCKBAND NONFICTION ONE WAY BLUE

関連リンク



◆a flood of circle オフィシャルサイト◆佐々木亮介 オフィシャルTwitter◆a flood of circle オフィシャルTwitter◆a flood of circle オフィシャルFacebook◆a flood of circle オフィシャルYouTubeチャンネル