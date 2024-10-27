ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¡¢¼«Ì±Âç¶ìÀï¤Ë¡ÖÂçÊÑ¸·¤·¤¤¾õ¶·¤À¤ÈÇ§¼±¡×¡¡¿ÊÂà¤Ï¡Ö¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È¤ÏÁ´¤¯»×¤ï¤Ê¤¤¡×¾ðÀª³ÎÄêÂÔ¤Ä
¡¡Âè£µ£°²ó½°µÄ±¡Áªµó¤¬£²£·Æü¤ËÅê³«É¼¤µ¤ì¤¿¡£²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤â¤Á¤é¤Ä¤¯¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛ¡¦ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö£Ì£é£ö£åÁªµó¥µ¥ó¥Ç¡¼ Ä¶Â®Êó£Ó£Ð¡×¡Ê¸á¸å£·»þ£µ£¸Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¡ÖÂçÊÑ¸·¤·¤¤¾õ¶·¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤è¤¯Ç§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö½é¤«¤éÎ¢¶âÌäÂê¤Ç¿á¤¹Ó¤ì¤¿µÕÉ÷¤Ï¡¢Î¢¶âÌäÂê¤ÇÈó¸øÇ§¤È¤·¤¿¸õÊä¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ëÅÞ»ÙÉô¤Ë£²£°£°£°Ëü±ß¤ò¿¶¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¤Ç¤µ¤é¤ËÀª¤¤¤òÁý¤·¤¿¡£ÇÔ°ø¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤è¤¯Ê¬ÀÏ¤ò¤·¤Æ¤ß¤Ê¤±¤ì¤ÐÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êº£²ó¤Î¾ì¹ç¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤é¶å½£¤Þ¤ÇÁ´¹ñ¡¢»ä¤â¿ïÊ¬¤È²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÀ¯¼£¤È¶â¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁ´¤¯¤´Íý²ò¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬£±ÈÖÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¿¨¤òÊ¬ÀÏ¡£¡Ö³°¸ò¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ã¤¢¤ë¤¤¤ÏÇÀ¶ÈÀ¯ºö¤Ê¤É¸Ä¡¹¤ÎÏÀÅÀ¤ËµÄÏÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¡¢À¯¼£¤È¶â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¬½¸Ãæ¤·¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤¤¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ËÜÍèÁÊ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤â¤É¤«¤·¤µ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£°£°Ëü±ß»Ùµë¤Ï¡ÖË¡Åª¤ËÁ´¤¯ÌäÂê¤Ê¤¤¡£È¿ÏÀ¤Ï¤·¤¿¤¬¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀâÌÀ¤È¹ñÌ±¤ÎÍý²ò¤Ë¹Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÏªÄè¡£¼«¿È¤Î¿ÊÂà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¡ÊÉ¼¤¬¡Ë³«¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È»ä¤ÏÁ´¤¯»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ÀµÚ¤òÈò¤±¤¿¡£