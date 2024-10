アメリカとイギリスは同じ英語を公用語とする国ですが、間に大西洋を挟んでおり文化や社会制度などさまざまな面で違いがあります。イギリスとアメリカに住む30〜40代の成人の健康状態を調べた新たな研究では、イギリスに住む人はアメリカに住む人と比較してはるかに健康状態が優れていることがわかりました。Midlife health in Britain and the United States: a comparison of two nationally representative cohorts | International Journal of Epidemiology | Oxford Academic

https://academic.oup.com/ije/article/53/5/dyae127/7799081US adults in worse health than British counterparts at midlife | University of Oxfordhttps://www.ox.ac.uk/news/2024-10-03-us-adults-worse-health-british-counterparts-midlifeStudy Reveals a Striking Health Disparity Between US And UK Adults : ScienceAlerthttps://www.sciencealert.com/study-reveals-a-striking-health-disparity-between-us-and-uk-adultsイギリスのユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドンやアメリカのテキサス大学オースティン校などの研究チームは、アメリカとイギリスにおける健康状態の違いを研究するため、1970年生まれのイギリス人と1976〜1983年に生まれたアメリカ人から収集された合計2万人以上のデータを分析しました。データには喫煙習慣や体重、ボディマス指数(BMI)、コレステロール値、血圧、血糖値、健康についての自己評価といった医学的な項目のほか、学歴や世帯収入といった社会経済的な項目も含まれていました。分析の結果、アメリカ人は同年代のイギリス人と比較して心血管系の健康状態が悪く、肥満のレベルが高く、社会経済的要因による健康格差が大きいことが明らかになりました。たとえば、肥満の被験者はイギリス人の34.5%、アメリカ人の40.4%を占めていました。また、人種的な差を相殺するために白人に限定した分析では、高血圧を患う被験者の割合はイギリス人で19.3%、アメリカ人で30.4%でした。また、高血圧・高コレステロール・肥満といった問題に関しては、「アメリカの最も社会経済的に有利なグループ」でさえ、「イギリスの最も社会経済的に不利なグループ」と同等の水準でした。社会経済的地位による健康格差も、アメリカよりイギリスの方が激しいことが示されました。今回の研究では、アメリカ人よりイギリス人の方が健康である理由については詳しく調べられていません。しかし、イギリスでは公費負担の国民保健サービスが提供されている一方、アメリカでは医療費が非常に高額であり、人々がなかなか医療サービスを受けられないことが関連している可能性もあると指摘されています。論文の共著者であるアンドレア・ティルストラ博士は、「アメリカでは、『高レベルの不平等』と『脆弱(ぜいじゃく)な福祉国家』というユニークな組み合わせが、人生全体を通じてすべての集団に悪影響を及ぼす可能性があります。アメリカでは、より恵まれた人々にとってさえ、医療にかかる費用が相当なものになっています。私たちの論文は、政策やその他の環境的背景の類似点と相違点を比較することによって、両集団の健康に与える要因をよりよく理解する機会を強調しています」と述べました。