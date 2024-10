◆EXILE TRIBE、総勢12グループ集結

【モデルプレス=2024/10/27】LDH所属アーティストが集結するイベント『LDH LIVE-EXPO 2024-EXILE TRIBE BEST HITS-』が10月26日〜27日の2日間、ヤンマースタジアム長居にて開催。会場、配信視聴含め11万5千人を総動員した。本レポートでは初日10月26日公演の様子を振り返る。EXILE TRIBEの総勢12グループが集結し、メンバープロデュースの下でヒット曲が続々披露されるという新たなコンセプトライブとして作り上げられた本公演。EXILE TAKAHIROとEXILE THE SECONDの5人からNEO EXILE世代のフレッシュな面々までが揃い、3時間半に及ぶ豪華なライブでEXILE TRIBEグループの歴史を振り返った。

◆EXILE初期メドレー・懐かし映像コラボも

◆クライマックスでは「HIGHER GROUND」久々披露

◆最後には“5個”の発表

当日の天候が一時心配されたものの、開演時には雲間に青空も見られ、無事過ごしやすい気候のなか迎えられたスタジアムの野外ステージ。イベントのオープニングを担ったのは、サプライズでの登場となったゲスト・MIYAVI。痛快なギタープレイによる空まで突き抜けるような轟音の後、花火の爆発とともにまずTHE RAMPAGEのメンバーがステージに登場。歌い始めたのは、本公演に向けて書き下ろされた「HIGHER GROUND」以来8年ぶりの“EXILE TRIBE”名義での新曲「AKANEGUMO」だ。各グループを象徴する引用満載のリリックに合わせて次々とステージへと出現するEXILE TRIBEメンバーによりマイクが繋がれていくと、その度に割れるような歓声がスタジアムを覆い尽くす。その興奮冷めやらぬままに再度大きな花火が上がると、今度は世代ごとに歌い継がれるEXILE TRIBEのアンセム「24WORLD」を、ステージを埋め尽くす総勢84人のオールメンバーによりフルコーラスで披露。開演から一気に会場のボルテージを引き上げ、5万人の心を1つにするという、実にLDHらしい幕開けだ。一気に時代を遡り、今この場所へと繋がる原点とも言える初期EXILEの名曲メドレーへ。まずは言わずと知れた代表曲「Choo Choo TRAIN」。また新たな未来を作るEXPGのダンサー達とともに幅広い世代のメンバーが集って1つになるという、EXILE TRIBEの歴史を象徴するような景色が広がっていた。次いで「Together」では片寄涼太、吉野北人、八木勇征がそろって登場した後、ソロとしても活躍する岩田剛典がボーカルとして加わり名曲を歌い上げる。そしてTAKAHIROとBALLISTIK BOYZの日高竜太(※「高」は正式には「はしごだか」)と加納嘉将が歌う「Carry On」に続いて、今度は“J Soul Brothers”の継承という、もう1つの重要な歴史が辿られる。かつての二代目 J SOUL BROTHERSと三代目 J SOUL BROTHERSが一同に会して歌われたのは、2000年リリースの「Fly Away」。去り際には「二代目、三代目 J SOUL BROTHERSでした!」とSHOKICHIが叫んだ。さらに次の「Someday」ではまたも心憎い演出として、リリース当時の企画だった“こどもVer.”MVにキッズダンサーとして出演していたメンバーが登場し、EXILEメンバーおよびFANTASTICSパフォーマーとともにステージへ上がる。まだ幼い当時の彼らの映像に合わせて“今”の彼らが活き活きとパフォーマンスを披露する姿がモニターに映されると、会場全体が温かな歓声に包まれた。この“懐かし映像コラボ”はその後も続き、まずはGENERATIONSの小森隼がナインティナイン岡村隆史とコラボレーションした「オカザイル」の映像とともに登場し会場を盛り上げ、TAKAHIROとJr.EXILEメンバー達で「WON'T BE LONG」を披露。それぞれEXILEに憧れるキッズ時代の姿が映し出されるという心温まる演出の中には、改めて彼らの歴史の厚みが垣間見えた。続くキラーチューン「Ki・mi・ni・mu・chu」ではメンバー達が客席に降りてコミュニケーションを取るファンサービスもあり、どこもかしこも笑顔に溢れるパフォーマンスとなった。イベントのクライマックスではステージから火花が上がり、イントロが鳴った時点から歓声で迎えられたのは、久々の披露となった『HiGH&LOW』シリーズのテーマ曲「HIGHER GROUND」。そこから三代目 J SOUL BROTHERS「O.R.I.O.N.」、THE RAMPAGE「16BOOSTERZ」、BALLISTIK BOYZ「PASION」、PSYCHIC FEVER「BAKU BAKU」やFANTASTICS「OVER DRIVE」と、TRIBEを隆盛へと導いた熱いダンスミュージックが続けざまに畳み掛けられ、客席の盛り上がりは最高潮に。GENERATIONSの名曲「Evergreen 2.0ver」では、ダンスパートでかつてのサポートメンバー達も加わって円陣を作るという感動的な一幕もあった。締めには三代目J SOUL BROTHERSの「Rat-tat-tat」とEXILE THE SECOND「Going Crazy」という、誰もが踊らずにいられないパーティーチューンが連続。オーディエンスの熱狂をひと時も絶やさないまま、ここまで一気に駆け抜けた。ラスト1曲を控えたMCでは、TAKAHIROが「この大変な時代にこのスタジアムという規模で、これだけ多くの皆さんにお会いできたことに心から感謝を伝えたいと思います。どうやったら皆さんに喜んでいただけるのか、メンバーと切磋琢磨しながらここまでやって来ました。今日、皆さんの笑顔と声援でようやくこのライブが完成した気がします。本当にありがとう!」と、万感の思いを語った。TAKAHIROが「いったん終わります!」と一同を和ませてから始まったラスト1曲は、未来への希望を込めたアンセム「Rising Sun」。NEO EXILEを含む総勢84人のEXILE TRIBEによる力強く華やかなパフォーマンスで締め括った。年末イベントの4日間開催やGENERATIONSの新プロジェクト、川村壱馬のソロデビュー、2025年のTHE RAMPAGEライブツアー、EXILEのライブツアーと、5個の発表が続いた後、アンコールを受けて始まったのはEXILE TRIBEの伝統と言える“24karats”シリーズの熱いメドレーだ。今年新たにTHE RAMPAGEが正式継承しリリースした「24karats GOLD GENESIS」から始まりJr.EXILEによる「24karats -type Jr.EX-」、そして各組全員がステージに揃い、三代目 J SOUL BROTHERSとGENERATIONSが躍動する「24karats STAY GOLD」からEXILEのボーカル3人が届ける「24karats TRIBE OF GOLD」まで、お馴染みの火炎放出とともに全身全霊のパフォーマンスを届けた。四半世紀にも及ぶEXILE TRIBEの歴史を振り返りながら、今この時にしか見られないお宝コラボとともに怒濤のヒットチューンを届けた約3時間半。過去のTRIBEメンバー達のように親子二世代で今この会場に足を運び、大きな夢を抱くことになった少年少女も居るかもしれない。ここからまた彼らの新たな一ページが開かれる。その希望と喜びに満ち溢れた一夜となった。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】