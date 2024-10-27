¡Ö¹ÃÈå¥¥ã¥Î¥ó¡×¤Ë¥Ï¥Þ¥¹¥¿¤É¤è¤á¤¯¡¡4²ó¤Ë°ìÎÝ¤±¤óÀ©¤Ç´Ö°ìÈ±¥»¡¼¥Õ¤â¡ÄÂè1Àï¤ÇÆóÅð¤ò2ÅÙÁË»ß¤ÎDeNA¸ÍÃì¶³¹§¤ËÉé¤±¤¸¤È¶¯¸ª¤òÈäÏª
¡¡¢¡SMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2024¡¡Âè2Àï¡¡DeNA¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê27Æü¡¢²£ÉÍ¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¹ÃÈåÂóÌé¤¬¼«Ëý¤Î¶¯¸ª¤ÇÅ¨ÃÏ¤Î²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò¤É¤è¤á¤«¤»¤¿¡£
¡¡4²ó¡¢¥â¥¤¥Í¥í¤¬°ÂÂÇ¤È»àµå¤Ç¾·¤¤¤¿2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¡¢µÜºêÉÒÏº¤Ø¤Î2µåÌÜ¤ÎÄ¾µå¤òÊáµå¤¹¤ë¤È¡¢°ìÎÝ¼ê¤Î»³ÀîÊæ¹â¤ËÌð¤Î¤è¤¦¤ÊÁ÷µå¡£°ìÎÝÁö¼Ô¤Îº´Ìî·ÃÂÀ¤¬Æ¬¤«¤éÉ¬»à¤Ëµ¢ÎÝ¤·¡¢´Ö°ìÈ±¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥»¡¼¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡26Æü¤ÎÂè1Àï¤Ç¤ÏÌøÅÄÍª´ô¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ÅðÎÝ²¦¤Î¼þÅìÍ¤µþ¤¬»î¤ß¤¿ÆóÅð¤òDeNA¤Î¸ÍÃì¶³¹§¤¬¤¤¤º¤ì¤âÁË»ß¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤ÎÀð¤ÎÍ×¤¬ÌöÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£