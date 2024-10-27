¥¬¥óÆ®ÉÂ¤«¤éÉüµ¢¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¢Æ±¤¤Ç¯àÌÁÍ§á¥°¥é¥É¥ë¤È2Ç¯¿¶¤ê¡Ö¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤¬ÏÃÂê¡ÖÉü³èËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡ª¡ª¡×¡Ö¥¨¥â¤¹¤®¤Æµã¤±¤ë¡×
¡¡½÷Í¥¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÌ¤Íü°ì²Ö¡Ê¤ß¤ê¤¤¤Á¤«¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ëÆ£Çµ¤¢¤ª¤¤¤È¤Î2Ç¯¿¶¤ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Ì¤Íü¤ÏÆ±¤¸¿åÃå¤È¥Ý¡¼¥º¤Ç¼Ì¤ë2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¢«2022¡¡2024¢ª¡×¤È½ñ¤¹þ¤ßÅê¹Æ¡£2Ç¯¤Î»þ´Ö·Ð²á¤Ç´é¤Ä¤¤Ê¤É¼ã´³¤ÎÊÑ²½¤Ï¸«¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢2¿Í¤ÎÈþ¤·¤¤¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï°Ý»ý¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¡£¤¿¤À¡¢Æ£Çµ¤Ï¤½¤Î´ü´Ö¤Ë²á¹ó¤ÊÆ®ÉÂÀ¸³è¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ£Ìî¤Ï22Ç¯10·îº¢¤«¤é±¦¼ª¤ÎÆñÄ°¤Ê¤ÉÂÎÄ´¤òÊø¤·ÉÂ±¡¤Ø¡£¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢¶ÚÆù¤ä»éËÃ¤È¤¤¤Ã¤¿ÆðÉôÁÈ¿¥¤Ë°À¤Î¼ðáç¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö²£Ìæ¶ÚÆù¼ð¡×¤È¤¤¤¦ÉÂµ¤¤À¤ÈÈ½ÌÀ¤·¡¢23Ç¯4·î¤Ë¥¬¥ó¤Ë¤è¤ëÆ®ÉÂ¤ò¸øÉ½¤·¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ò³«»Ï¡£¤½¤Î¸åÉûºîÍÑ¤ò¤È¤â¤Ê¤¦¼£ÎÅ¤ò·Ð¤Æ¡¢´²²ò¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Îº£Ç¯8·î¤«¤é¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡Ì¤Íü°ì²Ö¤â½÷Í¥¶È¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤¿¤á22Ç¯12·î¤«¤é¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤òµÙ»ß¡£º£Ç¯¤Î7·î¤«¤é1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÐÊýÍÍ¡¹¤Ê·Ð¸³¤ò·Ð¤Æº£²ó¤Î2Ç¯¿¶¤ê¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ÏËÜÅöÂº¤¤¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¥¨¥â¤¹¤®¤Æµã¤±¤ë¡Ä¡×¡ÖÉüµ¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÌµÍý¤Ê¤µ¤é¤º½ÐÍè¤ëÈÏ°Ï¤Ç¤Î³èÆ°¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿2¿Í¤ÎÉüµ¢¤ò½Ë¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£