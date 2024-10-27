¾®»³Å¸¹°»á(Î©·ûÁ°)ÅöÁª³Î¼Â¡áÀÅ²¬3¶è¡Ú½°µÄ±¡µÄ°÷ÁíÁªµó2024Â®Êó¡Û
10·î27Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤Ç¡¢ÀÅ²¬3¶è¤«¤éÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÁ°¿¦¡¦¾®»³Å¸¹°»á¡Ê48¡Ë¤¬ÅöÁª¤ò³Î¼Â¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
6ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¾®»³»á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÏ¢Â³ÅöÁª¤Î·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÁªµóÀï¤Ç¤Ï¡¢À¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¤é¤¬¼è¤êÁÈ¤àÇÀ¶ÈÀ¯ºö¤ä»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤ËÁÊ¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±¸õÊä¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤òÀÜÀï¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿Á°²óÁª¤È¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¡¢º£²ó¤ÎÁªµóÀï¤Ï¸õÊä¼ÔÍðÎ©¤Î¤Ê¤«¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëÏ¢Â³ÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£