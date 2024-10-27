¸»ÇÏ¸¬ÂÀÏº»á(Î©·ûÁ°)ÅöÁª³Î¼Â¡áÀÅ²¬8¶è¡Ú½°µÄ±¡µÄ°÷ÁíÁªµó2024Â®Êó¡Û
10·î27Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤Ç¡¢ÀÅ²¬8¶è¤«¤éÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÁ°¿¦¡¦¸»ÇÏ¸¬ÂÀÏº»á(51)¤¬ÅöÁª¤ò³Î¼Â¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2017Ç¯¤Î½°±¡Áª¤Ç¤Ï¡¢ÈæÎãÉü³è¤Ç½éÅöÁª¡¢Á°²ó2021Ç¯¤Ï½é¤á¤Æ¾®Áªµó¶è¤Ç¤ÎÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¸½ºß¤ÏÅÞ¤ÎÀÅ²¬¸©Ï¢ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¸»ÇÏ»á¤Ï¤³¤ì¤Ç3²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÁªµóÀï¤Ç¤Ï¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¤ÎÌäÂê¤Ë¤è¤ë¹ñÌ±¤ÎÀ¯¼£ÉÔ¿®¤Ë·èÃå¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¶¯¤¯ÁÊ¤¨¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎ¢¶âÌäÂê¤òÄÉ¤¤É÷¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ËÀºÎÏÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÃÏ¸µ´ë¶È²ó¤ê¤ä³¹Æ¬³èÆ°¤Ë¤è¤ëÃÎÌ¾ÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ç¡¢5¿Í¤Ë¤è¤ëÍðÀï¤òÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÆÁÅç,
»ûÅÄ²°,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
Ä¹Ìî,
À¸²Ö,
Ë¡Í×,
Åìµþ,
¶âÂ°²Ã¹©,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹