パルマvsエンポリ スタメン発表
[10.27 セリエA第9節](エンニオ・タルディーニ)
※20:30開始
<出場メンバー>
[パルマ]
先発
GK 31 鈴木彩艶
DF 4 ボトンド・バログ
DF 14 エマヌエーレ・バレーリ
DF 15 エンリコ・デルプラート
DF 26 ウォヨ・クリバリ
MF 10 アドリアン・ベルナベ
MF 19 ジモン・ゾーム
MF 22 マッテオ・カンチェッリエリ
MF 27 エルナニ
MF 98 デニス・マン
FW 13 アンジュ・ヨアン・ボニー
控え
GK 1 レアンドロ・チチソラ
GK 40 エドアルド・コルヴィ
DF 5 ラウタロ・バレンティ
DF 46 ジョバンニ・レオーニ
DF 77 ジャンルカ・ディ・キアラ
MF 8 ナウエル・エステベス
MF 16 マンデラ・ケイタ
MF 20 アントワーヌ・エノー
MF 23 ドリサ・カマラ
FW 7 アドリアン・ベネディチャク
FW 9 ガブリエル・シャルパンティエ
FW 11 ポントゥス・アルムクヴィスト
FW 28 バレンティン・ミハイラ
FW 61 アナス・ハジ・モハメド
監督
Fabio Pecchia
[エンポリ]
先発
GK 23 デイビス・バスケス
DF 2 サバ・ゴグリチゼ
DF 21 マッティア・ビティ
DF 34 アルディアン・イスマイリ
MF 3 ジュゼッペ・ペッツェッラ
MF 5 アルベルト・グラッシ
MF 8 ファウスティーノ・アンジョリン
MF 10 ヤコポ・ファッツィーニ
MF 11 エマニュエル・ギャシ
FW 17 オラ・ソルバッケン
FW 29 ロレンツォ・コロンボ
控え
GK 12 J. Seghetti
GK 98 フェデリコ・ブランコリーニ
DF 7 ジュニア・サンビア
DF 13 リベラト・カカーチェ
DF 22 マッティア・デ・シリオ
DF 31 L. Tosto
DF 35 L. Marianucci
MF 6 リアム・ヘンダーソン
MF 16 L. Belardinelli
MF 32 ニコラス・ハース
MF 93 ユセフ・マレフ
FW 9 ピエトロ・ペッレグリ
FW 19 エマニュエル・エコング
FW 90 I. Konate
監督
ロベルト・ダベルサ
※20:30開始
<出場メンバー>
[パルマ]
先発
GK 31 鈴木彩艶
DF 4 ボトンド・バログ
DF 14 エマヌエーレ・バレーリ
DF 15 エンリコ・デルプラート
DF 26 ウォヨ・クリバリ
MF 10 アドリアン・ベルナベ
MF 19 ジモン・ゾーム
MF 22 マッテオ・カンチェッリエリ
MF 27 エルナニ
MF 98 デニス・マン
FW 13 アンジュ・ヨアン・ボニー
GK 1 レアンドロ・チチソラ
GK 40 エドアルド・コルヴィ
DF 5 ラウタロ・バレンティ
DF 46 ジョバンニ・レオーニ
DF 77 ジャンルカ・ディ・キアラ
MF 8 ナウエル・エステベス
MF 16 マンデラ・ケイタ
MF 20 アントワーヌ・エノー
MF 23 ドリサ・カマラ
FW 7 アドリアン・ベネディチャク
FW 9 ガブリエル・シャルパンティエ
FW 11 ポントゥス・アルムクヴィスト
FW 28 バレンティン・ミハイラ
FW 61 アナス・ハジ・モハメド
監督
Fabio Pecchia
[エンポリ]
先発
GK 23 デイビス・バスケス
DF 2 サバ・ゴグリチゼ
DF 21 マッティア・ビティ
DF 34 アルディアン・イスマイリ
MF 3 ジュゼッペ・ペッツェッラ
MF 5 アルベルト・グラッシ
MF 8 ファウスティーノ・アンジョリン
MF 10 ヤコポ・ファッツィーニ
MF 11 エマニュエル・ギャシ
FW 17 オラ・ソルバッケン
FW 29 ロレンツォ・コロンボ
控え
GK 12 J. Seghetti
GK 98 フェデリコ・ブランコリーニ
DF 7 ジュニア・サンビア
DF 13 リベラト・カカーチェ
DF 22 マッティア・デ・シリオ
DF 31 L. Tosto
DF 35 L. Marianucci
MF 6 リアム・ヘンダーソン
MF 16 L. Belardinelli
MF 32 ニコラス・ハース
MF 93 ユセフ・マレフ
FW 9 ピエトロ・ペッレグリ
FW 19 エマニュエル・エコング
FW 90 I. Konate
監督
ロベルト・ダベルサ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります