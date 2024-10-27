[10.27 セリエA第9節](エンニオ・タルディーニ)

※20:30開始

<出場メンバー>

[パルマ]

先発

GK 31 鈴木彩艶

DF 4 ボトンド・バログ

DF 14 エマヌエーレ・バレーリ

DF 15 エンリコ・デルプラート

DF 26 ウォヨ・クリバリ

MF 10 アドリアン・ベルナベ

MF 19 ジモン・ゾーム

MF 22 マッテオ・カンチェッリエリ

MF 27 エルナニ

MF 98 デニス・マン

FW 13 アンジュ・ヨアン・ボニー

控え

GK 1 レアンドロ・チチソラ

GK 40 エドアルド・コルヴィ

DF 5 ラウタロ・バレンティ

DF 46 ジョバンニ・レオーニ

DF 77 ジャンルカ・ディ・キアラ

MF 8 ナウエル・エステベス

MF 16 マンデラ・ケイタ

MF 20 アントワーヌ・エノー

MF 23 ドリサ・カマラ

FW 7 アドリアン・ベネディチャク

FW 9 ガブリエル・シャルパンティエ

FW 11 ポントゥス・アルムクヴィスト

FW 28 バレンティン・ミハイラ

FW 61 アナス・ハジ・モハメド

監督

Fabio Pecchia

[エンポリ]

先発

GK 23 デイビス・バスケス

DF 2 サバ・ゴグリチゼ

DF 21 マッティア・ビティ

DF 34 アルディアン・イスマイリ

MF 3 ジュゼッペ・ペッツェッラ

MF 5 アルベルト・グラッシ

MF 8 ファウスティーノ・アンジョリン

MF 10 ヤコポ・ファッツィーニ

MF 11 エマニュエル・ギャシ

FW 17 オラ・ソルバッケン

FW 29 ロレンツォ・コロンボ

控え

GK 12 J. Seghetti

GK 98 フェデリコ・ブランコリーニ

DF 7 ジュニア・サンビア

DF 13 リベラト・カカーチェ

DF 22 マッティア・デ・シリオ

DF 31 L. Tosto

DF 35 L. Marianucci

MF 6 リアム・ヘンダーソン

MF 16 L. Belardinelli

MF 32 ニコラス・ハース

MF 93 ユセフ・マレフ

FW 9 ピエトロ・ペッレグリ

FW 19 エマニュエル・エコング

FW 90 I. Konate

監督

ロベルト・ダベルサ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります