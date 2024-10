[Alexandros] 主催の野外音楽フェス<THIS FES ’24 in Sagamihara>が、10月26日(土) 、27日(日)に川上洋平(Vo, G)と白井眞輝(G)の出身地である神奈川県・相模原市で開催。初日公演には[Alexandros]をはじめ、PEOPLE 1、Saucy Dog、Vansire、go!go!vanillas、マキシマム ザ ホルモン、GLAYという7バンドが出演し、約2万人を熱狂させた。この記事では初日公演の模様をレポートする。

セットリスト



「THIS FES ’24 in Sagamihara」2024年10月26日(土) セットリスト▼PEOPLE 1M1. 新訳:スクール!!M2. 鈴々M3. DOGLANDM4. 銃の部品M5. アイワナビーフリーM6. 新訳:東京M7. idiotM8. エッジワース・カイパーベルトM9. メリバ▼Saucy DogM1. シンデレラボーイM2. 雀ノ欠伸M3. くせげM4. 雷に打たれてM5. 夢みるスーパーマンM6. 現在を生きるのだ。M7. いつかM8. Be yourselfM9. 優しさに溢れた世界で▼VansireM1. The Latter TeensM2. Every Time AroundM3. That I Miss YouM4. EMleven WeeksM5. Bushwick CowboyM6. A Long Drive BackM7. From the Subway TrainM8. Halcyon AgeM9. Yoohei fm(w/川上洋平)M10. Evening LightM11. Metamodernity▼go!go!vanillasM1. 来来来M2. デットマンズチェイスM3. お子さまプレートM4. SHAKEM5. PersonaM6. 平安M7. カウンターアクションM8. ストレンジャーM9. one shot kill▼マキシマム ザ ホルモンM1. What's up,people?!M2. 「F」M3. 恋のアメリカM4. 恋のメガラバM5. 殺意vs殺意M6. ぶっ生き返す!!M7. シミM8. 恋のスペルマ▼GLAYM1. HOWEVERM2. サバイバルM3. 口唇M4. May FairM5. whodunitM6. Romance RoseM7. 会心ノ一撃M8. 彼女の“Modern…”M9. 誘惑▼[Alexandros]M1. AdventureM2. Dracula LaM3. StarrrrrrrM4. Kick&SpinM5. 日々、織々(w/Vansire)M6. Girl AM7. Boy FearlessM8. BackseatM9. ムーンソングM10. 閃光M11. ワタリドリ