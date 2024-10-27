三重1区 田村憲久氏（自民）に当選確実

三重1区で当選確実となった、自民党前職の田村憲久さん。

厚生労働大臣を2度務めた9期18年の実績を訴え、自民党支持層を確実に抑える盤石の選挙戦を展開。

【写真を見る】三重1区 田村憲久氏（自民）に当選確実 愛知で11人、岐阜で4人、三重で3人に当選確実【衆議院議員総選挙2024 速報】

立憲民主と共産の新人候補を破り、10回目の当選を確実としました。

愛知で11人、岐阜で4人、三重で3人に当選確実

【衆議院議員総選挙2024 ＣＢＣ速報】

当選確実 愛知１区 河村たかし氏（諸派）

当選確実 愛知２区 古川元久氏（国民）

当選確実 愛知３区 近藤昭一氏（立憲）

当選確実 愛知５区 西川厚志氏（立憲）

当選確実 愛知６区 丹羽秀樹氏（自民）

当選確実 愛知７区 日野紗里亜氏（国民）

当選確実 愛知11区 丹野みどり氏（国民）

当選確実 愛知12区 重徳和彦氏（立憲）

当選確実 愛知13区 大西健介氏（立憲）

当選確実 愛知14区 今枝宗一郎氏（自民）

当選確実 愛知15区 根本幸典氏（自民）

当選確実 岐阜１区 野田聖子氏（自民）

当選確実 岐阜２区 棚橋泰文氏（自民）

当選確実 岐阜３区 武藤容治氏（自民）

当選確実 岐阜４区 今井雅人氏（立憲）

当選確実 三重１区 田村憲久氏（自民）

当選確実 三重３区 岡田克也氏（立憲）

当選確実 三重４区 鈴木英敬氏（自民）